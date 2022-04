▲ 具俊曄婚後首在台北演出,大S會否做「跟得老婆」現身?

台灣女星大S(徐熙媛)與舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄2月8日在韓國登記結婚,日前(3月28日)在台灣完成註冊結婚手續,正式圓婚。

剛剛榮升為「國民姐夫」的具俊曄,昨日(3月31日)在社交網站宣布將於下周五(4月8日)晚上亮相台北一間夜店打碟,以DJ Koo身份獻出婚後首次公開表演。

他騷出宣傳海報,並留言:「See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri !!!」不少粉絲大感興奮,紛紛表示會去撐場。有網民好奇大S屆時會否現身欣賞老公的演出。

【大S再婚】小S自爆早估到大S結新歡 前姐夫汪小菲發火鬧爆:別欺人太甚

最新影片推介:吳海昕專訪

對此,大S經理人作出回應,透露大S平日晚上9時就要哄子女睡覺,所以當晚不會陪同老公具俊曄現身。

而這場夜店演出的工作,原來具俊曄早在婚前已洽談好,只要湊巧多了大S老公的身份,與台灣「親上加親」,備受大家的關注。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5