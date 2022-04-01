【侵吞公屋】入住新公屋獲義工贈電器傢俱　聾啞女美華感激：最想煲湯

▲ 美華入住新公屋後，獲義工贈電器傢俱。

聾啞人士美華喪父後，疑遭女保安入侵住所兼迫遷，事件引起社會公眾關注。美華去年12月透過「體恤安置」計劃向房屋署申請公屋，目前已獲編配同區公屋單位，義工為美華送上各種傢電，助美華重過新生活。同時，美華亦入稟法院，追討其原有公屋的業權。

無綫節目《東張西望》一直跟進美華事件，美華雖然獲得新居，但家中缺乏日常電器及傢俱，節目組為她添置了床鋪、飯枱等，美華表示感激。然而，美華家中沒有熱水爐和煮食爐，無法洗澡，需要到公眾浴室梳洗，也無法煮食。

要朋友陪我去沖涼，因為朋友要幫我睇住物品，我先可以安全沖涼。有時抽濕機好凍，要沖得好快，同埋快啲著衫。

獲義工贈家電

昨日（3月31日）《東張西望》最新一集，很多街坊義工得知美華的情況，紛紛送暖。有義工安排師傅為美華安裝熱水爐和煮食爐，美華看著安裝過程，心裡十分高興，並表示最想可以煲湯。

爸爸媽媽以前都會煲好好味嘅湯俾我飲，我會成煲飲晒！

其後，節目組再與一班義工送上雪櫃、微波爐、暖爐等電器，甚至連聾啞人士專用的門鐘也一併安裝。有義工表示，自己從電視見到美華的消息，覺得很慘，希望能盡自己一分力。

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至於霸佔了美華舊居的阿娟，早前美華返去執拾物品時已不見蹤影，其後節目組再度上門，只見屋內有燈光，但就沒有人應門。鄰居表示，已有一段時間不見阿娟，但家裡就長期著燈。

由於美華曾於2002年出資10萬購入原有住所，佔當時樓價3分1，按理可擁有部分業權，美華仍沒有放棄爭取業權。不過，據協助美華的慈善機構「龍耳」創辦人邵日贊指，他們上法庭的入稟狀的幾項訴求，對方都不同意，並進行反駁，所以現正等待法庭排期申辯。

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舊居被霸佔曾露宿單位外

美華原本與父母及哥哥一家四口同住李鄭屋邨單位30多年，其後以「租者置其屋」計劃購買單位。自媽媽離世、哥哥搬走後，美華就一直與90多歲的高齡爸爸同住。父女本來生活安穩，直至美華認識了樓下的新移民女保安員阿娟。

據鄰居指，美華與阿娟「情同姊妹」，阿娟不但照顧美華，還愛屋及烏對她經常出入醫院的爸爸關懷備至，甚至不時上門照顧，令街坊大感奇怪。直至2017年，美華爸爸去世，美華才發發現單位業權已轉名給阿娟，阿娟將單位大門換鎖，並趕走美華，令她無家可歸。

美華為守家園，在單位外露宿約1個月，她亦因長期屈腳坐睡，以致雙腳腫脹，並因坐睡失平衡，多次跌傷頭部。慈善機構「龍耳」在去年11月起協助美華，除了幫助她獲派公屋，亦陪她慢慢走出悲痛。美華每日都到龍耳服務中心，做最愛的手工藝，包括紙鶴、金魚、大燈籠、穿珠仔等，整個人都變得開朗。

聾人福利機構手語翻譯主任馬芬燕表示，以往美華經常獨來獨往、不願意與人聊天，也不時皺眉，但現在面露笑容，在這裡認識了新朋友，願意不同嘗試。

見到她很大的轉變，就是願意踏出一個新的開始。

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責任編輯︰王明芳