【張國榮離世19年】抑鬱症是腦部生理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能

▲ 一代巨星張國榮逝世19年，仍然活在不少人心中。

一代巨星張國榮逝世19年，仍然活在不少人心中。「我一生冇做壞事，為何這樣？」是哥哥離開前留下的一句話，令人不勝唏噓之外，也使當時對抑鬱症認識不深的大眾更關注此病。事實上，哥哥生前的一份醫療報告曾揭示他是患上抑鬱症，繼而影響生理出現問題。

最新影片：

不少人誤解抑鬱症只是單純的心情不好，但其實抑鬱是腦部的生理疾病，以心理、情緒症狀來表現，同時伴隨身體症狀，會影響到身體系統如自律神經、內分泌、免疫、疼痛感覺等系統，因此抑鬱就如同其它內科疾病一樣，生病並不是意志薄弱或人格有問題。

張國榮醫療報告揭患有生理抑鬱

2003年4月1日，全城籠罩著沙士來襲的沉重氣氛，哥哥張國榮在文華東方酒店一躍而下，選擇在愚人節告別人世。哥哥的遺書上提及「Depression」（抑鬱症）一詞，而他亦剖白：「呢一年來很辛苦，不能再忍受。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在哥哥離世後，他的戀人唐鶴德（唐唐）透露，早於2002年的11月，哥哥已曾在家中自殺不遂，此後就因精神問題而求醫。而其胞姊張綠萍在2012年接受電台訪問時，談及到張國榮患病情況，確認他是患上抑鬱症，並影響到生理出現問題。

張綠萍曾經收到一份長達4頁紙的報告，提到抑鬱症在醫學上分為心理與生理上的影響，而哥哥屬於後者，因其腦部化學物質不平衡所致。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據青山醫院精神健康學院，抑鬱症是一種腦部疾病。患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。

然而抑鬱症並非不治之症，事實上，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。有效醫治抑鬱症，需要靠多方面的治療，包括藥物治療、心理治療、社交活動治療等。

據醫管局資料顯示，本港已有超過30萬人患上抑鬱症，而世界衛生組織指出，全球抑鬱症患者超過一億人，顯示抑鬱症是一種漸趨普遍的情緒病。

抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。若果出現下列多項症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

1分鐘自測是否患上抑鬱症

如果你曾經兩星期差不多大部分時間出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2）：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣