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【兒童染疫】關日華指Omicron會攻擊神經中樞系統　併發發燒抽筋、氣管收窄高於流感2至3倍

社會 10:35 2022/04/01

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關日華指Omicron會攻擊神經中樞系統，併發發燒抽筋、氣管收窄高於流感2至3倍。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，兒童染疫數目亦超之前疫情。港大醫學院分析上月逾科宗染疫童入院個案，有4童感染Omicron BA.2死亡，佔入院病童死亡率達0.35%，是兒童流感死亡率0.05%的7倍；1成半童出現神經系統併發症，同樣高於流感比例（詳情即看：【下一頁】）。港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，兒童感染Omicron變種病毒分支BA.2病毒株，死亡率為流感約7倍，引發的病徵及併發症，比感染其他新冠病毒株嚴重。

關日華在一個電台節目表示，研究中的4名感染Omicron BA.2死亡的兒童，只有一人有長期病患，其他正常健康、沒有病史的小朋友感染Omicron BA.2都有機會出現嚴重併發症，故情況令人擔心。他指，Omicron BA.2會對神經中樞系統及上呼吸道系統作出攻擊，引致有機會出現嚴重併發症，導致兒童有重症或者死亡。

Omicron BA.2會傾向攻擊神經中樞系統及上呼吸道系統，會有機會出現嚴重併發症，主要是這兩方面導致兒童有重症或者死亡

關日華表示，染疫病童會出現神經系統問題，包括急性腦炎及俗稱「發燒抽筋」的發熱性驚厥的情況，高於流感2倍；而上呼吸道感染併發症，包括導致氣管收窄或「獅吼症」，高於流感3倍，情況不容忽視，因幼童呼吸道直徑較窄，若出現腫脹，較容易導致呼吸困難。

被問到家長有何方法保護兒童，關日華指現時只有約6成3至11歲兒童接種最少一劑疫苗，他擔心學校復課後，出現群組感染，加上現時未能向兒童處方新冠口服藥，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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