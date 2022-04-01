【大S再婚】前奶奶護愛子汪小菲不斷發功　張蘭直播稱被小S踩場：妳又惹禍了

▲ 張蘭在直播罵小S。

台灣女星徐熙媛（大S）結婚一事，連日來仍然成為網上熱話，而且更引發不少風波。

日前徐熙娣（小S）在早已錄好的自家節目《小姐不熙娣》預告片中，不斷重提大S離婚後與具俊曄重逢的契機，她指大S主動與自己提及有新歡，更表示那個人她都認識。

小S更指早已猜到大S的新歡是誰，隨即引起汪小菲不滿，更發文狂罵對方：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」又再隔空叫小S「別欺人太甚」

事後S媽作出回應，指手心手背都是肉，仍當小菲是一家人，希望二人不再罵了。而小菲回應前外母時則已態度軟化：「那是因為我們將心比心！」

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張蘭寸爆小S

至於向來敢言的大S前奶奶張蘭，當然又再次在其直播上發功，表示每個人都應該把家庭的事情管好「少管一些八卦」疑似暗寸小S多言。

隨後她再寸爆小S：「她一不留神把離婚的原因給說出來了，這個嘴真是惹禍的嘴呀！」更提到孫女小玥兒剛剛讚她自己的帖文：「這孩子不是培養出來的，一定是影響出來的。相信一個好女人會影響三代。」

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直播期間收到小S來電

張蘭在直播期間，桌上的手機突然響起，她火速離開鏡頭前，只聽到她對着電話大聲高呼「小S啊」，更忍不着再寸對方：「妳又惹禍了哈哈哈哈哈。」不過事實小S是否真的有打給她，便不得而知。

另外，張蘭還在直播中委婉表示自己「無法管別人的言論」，直言「蘭姐不去管別人的事」，有網民就認為張蘭此舉是疑似想與小S劃清界線，亦有人質疑究竟那來電又是否真的是小S呢？