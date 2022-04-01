  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 12:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大S再婚】前奶奶護愛子汪小菲不斷發功　張蘭直播稱被小S踩場：妳又惹禍了

娛樂 11:24 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

張蘭在直播罵小S。

台灣女星徐熙媛（大S）結婚一事，連日來仍然成為網上熱話，而且更引發不少風波。

日前徐熙娣（小S）在早已錄好的自家節目《小姐不熙娣》預告片中，不斷重提大S離婚後與具俊曄重逢的契機，她指大S主動與自己提及有新歡，更表示那個人她都認識。

小S更指早已猜到大S的新歡是誰，隨即引起汪小菲不滿，更發文狂罵對方：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」又再隔空叫小S「別欺人太甚」

事後S媽作出回應，指手心手背都是肉，仍當小菲是一家人，希望二人不再罵了。而小菲回應前外母時則已態度軟化：「那是因為我們將心比心！」

【大S再婚】被小S戳到痛處汪小菲發文炮轟　張蘭直播安慰兒子：好男不與女鬥

最新影片推介：吳海昕專訪

張蘭寸爆小S

至於向來敢言的大S前奶奶張蘭，當然又再次在其直播上發功，表示每個人都應該把家庭的事情管好「少管一些八卦」疑似暗寸小S多言。

隨後她再寸爆小S：「她一不留神把離婚的原因給說出來了，這個嘴真是惹禍的嘴呀！」更提到孫女小玥兒剛剛讚她自己的帖文：「這孩子不是培養出來的，一定是影響出來的。相信一個好女人會影響三代。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

直播期間收到小S來電

張蘭在直播期間，桌上的手機突然響起，她火速離開鏡頭前，只聽到她對着電話大聲高呼「小S啊」，更忍不着再寸對方：「妳又惹禍了哈哈哈哈哈。」不過事實小S是否真的有打給她，便不得而知。

另外，張蘭還在直播中委婉表示自己「無法管別人的言論」，直言「蘭姐不去管別人的事」，有網民就認為張蘭此舉是疑似想與小S劃清界線，亦有人質疑究竟那來電又是否真的是小S呢？

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大S再婚】具俊曄衝破螢幕終與徐熙媛相見　「小姨子」小S翻唱名作歡迎姐夫
13:21 2022/03/20
【大S再婚】具俊曄衝破螢幕終與徐熙媛相見　「小姨子」小S翻唱名作歡迎姐夫
【大S再婚】小S自爆早估到大S結新歡　前姐夫汪小菲發火鬧爆：別欺人太甚
13:31 2022/03/30
【大S再婚】小S自爆早估到大S結新歡　前姐夫汪小菲發火鬧爆：別欺人太甚
【大S再婚】被小S戳到痛處汪小菲發文炮轟　張蘭直播安慰兒子：好男不與女鬥
12:22 2022/03/31
【大S再婚】被小S戳到痛處汪小菲發文炮轟　張蘭直播安慰兒子：好男不與女鬥

你可能感興趣

【大S再婚】具俊曄衝破螢幕終與徐熙媛相見　「小姨子」小S翻唱名作歡迎姐夫
13:21 2022/03/20
【大S再婚】具俊曄衝破螢幕終與徐熙媛相見　「小姨子」小S翻唱名作歡迎姐夫
【大S再婚】小S自爆早估到大S結新歡　前姐夫汪小菲發火鬧爆：別欺人太甚
13:31 2022/03/30
【大S再婚】小S自爆早估到大S結新歡　前姐夫汪小菲發火鬧爆：別欺人太甚
【大S再婚】被小S戳到痛處汪小菲發文炮轟　張蘭直播安慰兒子：好男不與女鬥
12:22 2022/03/31
【大S再婚】被小S戳到痛處汪小菲發文炮轟　張蘭直播安慰兒子：好男不與女鬥
徐熙娣 徐熙媛 娛樂人物職業 演員 婆媳關係 網絡熱話 離婚 家庭關係 台灣

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
18:30 2022/03/31
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪