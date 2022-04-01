【張國榮離世19年】唐鶴德從未忘一生摯愛　貼合照念張國榮：人間的四月天是暖是愛

▲ 一代巨星張國榮逝世19周年，唐鶴德未忘一生摯愛。

19年前的愚人節，患長期抑鬱症的張國榮（哥哥）於香港文華東方酒店一躍而下，終年46歲。一代巨星的殞落為樂迷帶來無限哀傷，而哥哥生前的摯愛唐鶴德（唐唐）一如往年，在這個特別的日子貼出與哥哥的舊照懷緬他的一生中最愛。

2003年的4月1日，哥哥不敵抑鬱症的纏繞，於當時下榻的香港文華東方酒店高層跳下離世，為全球歌迷帶來噩耗，至今每年到了愚人節當日，都會有大批歌迷到酒店外獻花悼念偶像張國榮。

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而哥哥生前的摯愛唐鶴德，至今對舊愛仍未忘懷，據知他多年來仍維持單身。每年在哥哥的生忌和死忌，唐唐都會貼出與哥哥的舊照。

在今日的凌晨時份，唐唐在其個人IG貼出與哥哥的舊照，二人分別穿上黑、白簡約上衣，坐在戶外庭院用餐。哥哥架上太陽眼鏡，唐唐的眼鏡則掛在胸前，相信這張是二人當年到外地渡假的照片。

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唐唐留言寫道：「人間的四月天是暖 是愛 是希望 大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明❤️」

大批粉絲留言向唐唐致意，有粉絲引用哥哥的歌曲《共同渡過》的歌詞：「活在你心內，分開也像同渡過。」亦有年僅18歲的歌迷留言，慶幸自己能在童年已經認識美好的哥哥。

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