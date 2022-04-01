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【2022復活節】奕居推春日家庭遊Staycation　復活節早午餐及兒童活動

休閒消費 11:23 2022/04/01

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Studio 80面積寬敞，可容納兩大兩小，套票包兩晚住宿、免費 Maxi Bar及無限點播高清電影。（相片來源：酒店提供）

奕居為迎接季節更迭及慶祝復活節，推出一家大小兩晚豪華住宿，可品嚐Salisterra及The Continental的豐盛復活節早午餐，亦舉行美食市集及兒童活動，最適合親子歡渡復活節。

春日家庭遊Staycation套票小朋友可全日試駕BMW Saloon在公園野餐，享受春日氣息。（相片來源：酒店提供）

由4月2日至5月31日，​​春日家庭遊Staycation套票包Studio 80兩晚住宿，Salisterra下午茶一份、每日早餐套餐、免費Maxi Bar及無限點播客房高清電影。小朋友更可全日試駕BMW Saloon出遊，帶同Salisterra主理之野餐禮盒，探索鄰近的公園，價格由$7,000起。

Salisterra將於4月15日至18日供應復活節週末烤肉套餐，每位$1,188起，The Continental則有三道菜式早午餐，每位$348起。復活節周末特設兒童復活節活動，復活蛋工作坊讓小朋友於綠意盎然的The Lawn呼吸新鮮空氣，投入趣味十足的遊戲，全日備有多個時段可供選擇。同時Sky Lounge亦舉辦奕居市集，選購精選禮品、食材及佳釀，更可選用木箱自製禮盒，為親友送上心意。

Salisterra供應復活節週末烤肉套餐，主菜可選美味多汁的烤羊架，每位$1,188。（相片來源：酒店提供）

奕居與 Bimbo Concept合作舉辦復活蛋工作坊，每位兒童$350包一小時的工作坊及禮包。（相片來源：酒店提供）

奕居
地址：金鐘金鐘道88號
電話：3968 1111

記者：張頌婷

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