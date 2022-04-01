【酒店下午茶】The Lounge花系甜蜜下午茶套餐 免費申請成為會員享75折【內附連結】

▲ The Lounge 全新花系主題「隨您配」下午茶套餐。(酒店提供)

千禧新世界香港酒店大堂酒廊 The Lounge 推出全新花系主題「隨您配」下午茶套餐。每位客人可於 6 款清新怡人的花香甜品及 4 款精緻鹹點中選享共 10 件茶點，搭配最個人化的「隨您配」下午茶口味。

以芬芳鮮花為靈感，主打推介有造型可愛、呈一棵仙人掌狀的開心果紫羅蘭雜莓撻。仙人掌慕絲由營養豐富的意大利開心果巧手製成，清香獨特；底部朱古力撻鋪滿酸甜的紫羅蘭雜莓醬，再綴以清新小花，精緻吸睛。另有粉橙色調的洛神花呍呢嗱慕絲、玫瑰荔枝紅桑子撻、薰衣草士多啤梨慕絲等。

▲ 開心果紫羅蘭雜莓撻（酒店提供）

鹹點方面同樣精采，包括黑松露菌雞肉沙律牛角窩夫，用上新鮮酥皮製成的鬆軟窩夫，伴以加入了香草、茴香及蛋黃醬的燒雞肉沙律，最後放上一片帶有淡淡酸味的香草為裝飾，層次豐富。其他精選鹹點還有鵝肝慕絲甜酒啫喱、西班牙風乾火腿配水牛奶芝士及蜜瓜等。

▲ 薰衣草士多啤梨慕絲（酒店提供）

每份下午茶均包括鮑魚撻一件；周末限定更呈獻廣受歡迎的波士頓龍蝦包、黑松露菌蝦丸及半熟澳洲和牛伴蒜茸多士各一件。

供應日期：即日起每天 2:30pm-5:30pm

價錢：周一至五 $318位、$618/兩位；周六、日及公假 $468位、$748/兩位。

下午茶套餐包括咖啡、茶、或香草茶一杯，或加 $58 升級至冷萃咖啡一杯，亦可再加 $58，額外享用 Villa Sandi Prosecco "Il Fresco" Brut N.V. DOC 意大利汽酒一杯。(需加一)

備註：「嘗薈」會員可專享75折優惠（適用於指定日期）。未成為會員的饗客可於酒店網頁免費申請成為「嘗薈」會員 ，申請處理一般需時7個工作天。查詢或訂座 2313 4222。

記者：郭秀芳