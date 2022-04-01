【綠色炸彈】稅務局發出22萬張利得稅報稅表　個別人士報稅表6月1日發出

▲ （經濟日報資料圖片）

​稅務局今日（4月1日）表示，發出約22萬張2021至2022年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表及30萬張僱主報稅表，為數約248萬張的個別人士報稅表則將於6月1日發出。

納稅人一般須於相關報稅表的發出日期起1個月內填報，有關僱主報稅表的提交期限則延展至2022年6月1日。就有委任稅務代表的個案，提交報稅表的期限載列於已上載稅務局網站的「整批延期提交報稅表的通函」。

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責任編輯：余思嵐