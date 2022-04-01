【造型災難】麥浚龍鄧紫棋展示災難級造型　網民嚴選「時裝車禍」連姜濤都上榜？

▲ 網民嚴選出「十大災難級明星造型」。

提起明星們的「時裝車禍」，最基本都是離不開老套、顏色錯配、衣不稱身。最近網民在討論區網嚴選十大災難級明星造型，當中的十大人選又令人「大開眼界」抑或是「大跌眼鏡」呢？

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第10位 黃宗澤

黃宗澤（Bosco）用上破格、大膽的用色顯然不被網民受落。

Bosco曾身穿短版紅西裝配獨特剪裁的花俏褲子，也曾身穿剪裁古怪的上衣、及膝牛仔褲再配上釘鞋，同樣被評作「時裝車禍」。

他也曾於Instagram分享多個初出道「黑歷史」造型，網民覺得主要是髮型出事，而他自己亦寫道「慘不忍睹」。

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第9位 姜濤、Ian、Frankie

人氣男團MIRROR的姜濤、Ian、Frankie初出道時爲化妝品牌拍攝造型照，姜B黃白間條裇衫騷胸，Ian、Frankie則身穿背心裝，三人的髮型、服裝當時都惹來不少負評，現時仍被評爲「老土」。

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第8位 麥浚龍

網民形容對Juno的造星「真係睇唔透」，其中一個經典是Juno曾戴著「笠過眼」的巨型黃色冷帽現身音樂節目，其獨特的造型更成為網民的改圖目標。他接受傳媒訪問時曾稱該頂帽子是應該是自己所擁有最大、最熱的一頂。

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第7位 謝天華

謝天華「上榜」的造型是《風雲5D》音樂劇的聶風，以一頭飄逸長髮、眼線、眼影， 他被網民指似是東方不敗練葵花寶典，又被指驟眼看以為是蔡一智。

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第6位 COLLAR

出道近3個月的女團COLLAR，她們的造型同樣爲人垢病。事關她們初登場時身穿Gucci贊助的服裝，結果既有網民讚貴氣十足，又有人踩她們是時裝災難、過份成熟，直言「炒咗個造型師啦」。

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第5位 張家朗

奧運金牌兼男子花劍世界盃冠軍張家朗，曾爲Dior拍攝廣告造型照，擺出冷酷神情、全豎起髮型兼配上全黑衣著的他被狠批：「係咪得罪造型師」、「條眉想點」、「咁樣玩奧運冠軍」。

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第4位 吳亦凡

吳亦凡曾以一身LV造型現身紐約 2018 年「CFDA / Vogue Fashion Fund Awards」頒獎典禮，他身穿絲質紅衣襯衫、粗銀鏈、暗紅色墨鏡，再加滿面鬚渣、微濕中分頭，被指似是走「頹廢風」。

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第3位 草蜢

由蘇志威、蔡一智、蔡一傑組成的草蜢，向來造型都是閃爆、妖氣十足。

他們曾現身2017年的台灣金曲獎，蔡一傑身穿白色透視上衣、超緊身長裙。而蔡一智身穿黑色緞面西裝外套、同色短褲、他頭戴黑色薄紗。 蘇志威則以一頭粉紅頭髮、緊身西裝示人。

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第2位 鄧紫棋G.E.M.

G.E.M.在出道前將幾年大多身穿貼身皮褲示人，對Baby-fat的她可謂盡現身型缺點。後來她更有「蛆蟲晚裝」、「大媽螢光褸」、「魚網絲襪」，都令人一看難忘。

在G.E.M積極運動，再加上男友兼造型師Mark的幫助下，G.E.M.近年一洗「時裝車禍」污名。

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第1位 陳展鵬

展鵬的多年來的造型屢被網民取笑，被指依然充滿「亞視味」，而他在ATV的海報造型也最爲經典。

他又曾經第身穿復古黃格西裝配襯黃色格仔呔，不禁令人聯想起漫畫《老夫子》的秦先生。他更曾經身穿黑色魚網上衣接受訪問，也同被列入「出事」造型。

展鵬現時與曾修讀布料設計的單文柔結婚近4年，單文柔都曾於訪問中承認爲老公搞造型時也會失手。

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