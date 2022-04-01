【快速檢測】曾祈殷料圍封強檢將採用快速測試　更準確找出剛感染及傳染性高個案

▲ 曾祈殷料圍封強檢將採用快速測試，更準確找出剛感染及傳染性高個案。（資料圖片）

政府研究周六起（2日）派發的防疫包內有快速測試，考慮作為了解本港感染情況。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷估計，當局冀透過有關做法能為日後全民檢測作演練及背景資料，預計不會大規模強制快速測試，但認為有機會在圍封強檢中，以快速測試取代核酸檢測。

曾祈殷在港台節目解釋，因為核酸檢測難以分辨確診者屬染疫的階段，屬初期、中期，還是已染疫一段時間，有時候甚至檢測到人體中已死亡的病毒，找出接近康復的患者，而使用快速測試，能更準確找出剛感染及傳染性高的個案，但仍然會走漏約1成確診個案，未必有效知道社區感染人數。

曾祈殷擔心有市民快速測試陽性後不主動呈報或虛報，尤其是已打齊3針的市民，他們或認為上報會影響其疫苗護照，當局必須制定措施細節，包括由市民自行採樣，還是安排醫護人員協助。

當局預告康復者登記平台5月推出，難以證明登記人最近曾受感染，唯一可行方法是抽血驗其血清抗體是否呈陽性，但只對從未接種疫苗者較有效。

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記者：陳麗娜