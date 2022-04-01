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【新冠口服藥】醫管局向逾2.2萬人處方口服藥　正研究加快暫託中心派藥流程

社會 11:19 2022/04/01

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醫管局向逾2.2萬人處方口服藥，正研究加快暫託中心派藥流程。（政府新聞處）

醫管局總行政經理劉家獻在一個電台節目表示，截至昨晚已為超過2.2萬名病人處方治療新冠口服藥，強調庫存充足，會為所有適合病人處方藥物，包括在指定診所、公立醫院、亞博社區治療設施，近日亦有為由安老院轉往暫託中心的長者處方口服藥，但暫時數量不多。當局指，會研究加快及簡化派藥流程，包括向私家醫院運送一定數量的口服藥。

劉家獻指，暫託中心醫療站的醫生可透過醫管局的電腦系統作出處方，然後傳真給醫院藥房配藥，再由暫託中心的職員取藥派發。他指，會研究加快派藥流程，但由於暫託中心沒有正規藥房，而藥物儲存須有一定規格，因此要再作研究。

康健國際醫療集團負責營運啟德郵輛碼頭的暫託中心，營運總監梁國齡在同一節目說，中心設有800張床位，昨日首日營運，約有20名長者由院舍送到中心，運作暢順。醫生會按病人情況，處方新冠口服藥，再由職員到公立醫院藥房提取，大約半日內可讓病人服用。

立法會醫療衞生界議員林哲玄表示，應在暫託中心存放一定數量口服藥，現時為暫託中心長者處方新冠口服藥，做法過於落後，建議按病人數目，在暫託中心存放一定數量的口服藥，可更快向病人處方藥物。

另外，劉家獻又提到，目前醫管局已向13間私家醫院，借出合共400個療程的口服藥，下周一起會簡化流程，向私家醫院運送一定數量的口服藥。至於私家診所能否借藥，劉家獻則指，政府正與私家醫生業界商討，醫管局會配合。

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責任編輯：李榮忠

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