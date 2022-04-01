【疫下飲食】疫下維他命C保健品遭瘋搶 營養師超市蒐集10大維他命C食物

▲ 疫情下維他命C保健品遭瘋搶，營養師超市蒐集10大維他命C食物。

疫情下很多市民開始注重攝取營養素提升免疫力，其中維他命C保健品更一度引起搶購；甚至不少市民印象中只有檸檬、橙這類柑橘類水果才富含維他命C。澳洲註冊營養師 潘卓琳（啊家）日前在Instagram發佈影片，並配文為「超市尋找維他命C大行動」，介紹超市內可買到的10大富含維他命C食物，讓市民毋須急尋相關保健品。

在排行榜中，不乏各式蔬菜，其中黃、紅、青椒，就已佔榜第2、4及7位；奇異果佔榜第3及第5位。而一向被認為最具維他命C營養的橙，竟排在最後。

最新影片：

10大維他命C食物（以每100克計算；由維他命C含量最高排起）

1. GUAVA 番石榴（228毫克/100g；橙的4.3倍）

2. YELLOW CAPSICUM黃椒（186毫克/100g）

3. GOLD KIWI 金奇異果（161毫克/100g）

4. RED CAPSICUM 紅椒（95毫克/100g）

5. GREEN KIWI 綠色奇異果（93毫克/100g）

6. BROCCOLI 西蘭花（89毫克/100g）

7. GREEN PEPPER 青椒（80毫克/100g）

8. PAPAYA 木瓜（61毫克/100g）

9. STRAWBERRY 士多啤梨（59毫克/100g）

10. ORNAGE 橙（53毫克/100g）

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此外，薯仔雖不在榜內，亦同樣含豐富維他命C。啊家亦釐清，維他命C確實可幫助維持健康免疫系統，但並不能預防感冒。因此提醒市民在感冒時，可以透過攝取足夠維他命C作舒緩症狀用途。

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內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳（啊家）」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣