【打擊毒品】販毒集團利用青少年運毒　警方檢130萬毒品拘3男最細僅15歲

▲ （警方fb直播截圖）

警方今日（1日）表示，本周三在觀塘及油塘區進行打擊毒品行動，拘捕2名男童及1名男子，檢獲毒品市值共約130萬。

東九龍總區特別職務隊主管李啟銘高級督察指，經過情報收集及深入調查後，東九龍總區刑事部鎖定一個由三合會操縱、活躍於東九龍，利用未成年人販運及製造危險藥物一個犯罪集團，在前日（3月30日），探員採取反毒品行動，於觀塘一個工廠大廈內，截查兩名分別為15歲及16歲男童，並在男童身上及工廠單位內檢獲約2.2公斤懷疑氯胺酮、少量懷疑可卡因及一些毒品包裝工具。

探員其後在油塘一個私人住宅內，拘捕一名27歲男子，相信為這個犯罪集團主腦，之後該名男子被押回油塘內一個工廠大廈單位進行搜查，並在單位內檢獲共22公斤懷疑用作製造忘我類危險藥物原材料、3部可製作危險藥物機器、少量氯胺酮、680粒懷疑硝甲西洋（俗稱「五仔」）及一批製毒工具，檢獲毒品市值共約130萬。

警方相信是次行動已瓦解一個活躍於區內毒品犯罪集團，而3名被捕人士現正被扣留調查。警方強調打擊毒品，特別針對利用學生、青少年犯毒的不法分子，是警務處處長首要目標行動之一，所以將繼續採取以情報為主行動，主要及重點打擊毒販。

警方指，發現不少毒品案件涉及青少年罪犯，反映青少年吸毒及販毒問題日趨嚴重，情況令人擔憂，會透過警方社交平台發放有關數字，以引起同學、家長、老師及社工等，對青少年吸毒及販毒問題關注，提高警覺。

警方重申，販運危險藥物為極嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款五百萬元，市民切勿以身試法。

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記者：余思嵐