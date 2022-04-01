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【強制檢測】第57輪安老院、殘疾人士院舍員工強檢下周三展開　檢測期為期一周

社會 11:28 2022/04/01

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第57輪安老院、殘疾人士院舍員工強檢下周三展開，檢測期為期一周。（資料圖片）

政府今日（1日）宣布，第五十七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。

由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍僱用，並於今年4月13日至19日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於今年4月6日至12日期間，按照公告指明的規定及程序，進行核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

但已經完成新冠疫苗接種的人士，即在檢測期限的最少14天前已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士，無須進行指明檢測。在香港以外地區已經完成新冠疫苗接種的人士，即在檢測期限的最少14天前已完成接種相關指引所建議新冠疫苗劑量的人士，亦無須進行指明檢測，而該疫苗須載列於公布的就指明用途認可疫苗列表上。

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責任編輯：陳麗娜 

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