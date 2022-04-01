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【欺詐網站】有網站偽冒保誠保險官方網站　保監局籲市民提高警覺

社會 11:32 2022/04/01

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一個欺詐網站偽冒保誠保險有限公司及保誠財險有限公司的官方網站。（經濟日報資料圖片）

保險業監管局今日（1日）表示，一個欺詐網站（http://www.hgjybc.com/）偽冒兩間獲授權保險公司，呼籲市民提高警覺。

保監局表示，該欺詐網站偽冒保誠保險有限公司及保誠財險有限公司的官方網站，兩間公司已確認欺詐網站與其無關，局方已將事件轉交警方調查。

保監局指出，如任何人士曾向該欺詐網站提供個人資料，或曾透過該網站進行任何保險交易 ，應致電保誠客戶服務熱線2281-1333(人壽保險）或3656-8362（一般保險及僱員褔利）， 並向警方報案。

另外，保監局宣布辦事處將於下星期一（4日）起重新對公眾開放，僅限提供服務予已預約的公眾人士。

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責任編輯：黃悅晴

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