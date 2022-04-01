【欺詐網站】有網站偽冒保誠保險官方網站 保監局籲市民提高警覺
社會 11:32 2022/04/01
保險業監管局今日（1日）表示，一個欺詐網站（http://www.hgjybc.com/）偽冒兩間獲授權保險公司，呼籲市民提高警覺。
保監局表示，該欺詐網站偽冒保誠保險有限公司及保誠財險有限公司的官方網站，兩間公司已確認欺詐網站與其無關，局方已將事件轉交警方調查。
保監局指出，如任何人士曾向該欺詐網站提供個人資料，或曾透過該網站進行任何保險交易 ，應致電保誠客戶服務熱線2281-1333(人壽保險）或3656-8362（一般保險及僱員褔利）， 並向警方報案。
另外，保監局宣布辦事處將於下星期一（4日）起重新對公眾開放，僅限提供服務予已預約的公眾人士。
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責任編輯：黃悅晴