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【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好

娛樂 12:19 2022/04/01

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蔡少芬分享湊仔日常。

蔡少芬10年前北上接拍劇集《甄環傳》於內地爆紅，成功打入內地演藝市場，近年不斷參與真人騷演出。

早年原本跟丈夫張晉及子女定居北京的蔡少芬，於1年前移居上海。近日她接受內地訪談節目《送一百位女孩回家》的專訪，分享內地生活跟事業發展，

身為三孩之母的她更細訴當媽的辛苦，為照顧子女可忙足大半天，她說：「差不多10年沒有完整的睡眠。」縱然過著早起晚睡的生活，但她很享受。

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湊仔生活忙

蔡少芬跟內地演員張晉為圈中恩愛夫妻，兩人於2008年結婚，先後誕下長女楚兒和信兒。

在2019年，她以46歲的「高齡」生下兒子張樂兒，她於訪談節目裡直言湊仔的生活很忙碌。

蔡少芬講述自己「湊仔日程」，她謂每天5點多就起床來幫女兒綁頭髮、煮飯，兒子清晨嚷著要她找奶嘴，她也被迫要醒來，很難再睡回籠覺。

三孩之母的蔡少芬享受當媽媽的辛勞。（取自微博）

腰背勞損

蔡少芬稱大女兒現已10歲，她即說：「差不多10年沒有完整的睡眠。」另外每次帶三名子女出外時，均要攜帶大堆日用品，蔡少芬由此腰背勞損。

提及去年她於微博分享一張邊手抱著兒子，一邊炒菜的照片，被網民質疑是做騷。對此，蔡少芬澄清是兒子堅持要跟著她，實在沒辦法才這樣做，到現在肩膀依然很疼痛，無法往後轉動。

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大讚內地生活方便

主持人更問蔡少芬：「平時放鬆時會幹甚麼？」她想了一陣說：「應該沒有什麼放鬆的時間」，雖然真的很辛苦，但是蔡少芬表示是很享受。

跟家人移居上海近1年，回想剛到上海的時候，蔡少芬什麼都不懂，幸好獲孫儷的幫忙。對方不但為她介紹鋼琴老師，甚至細心到為她送菜送雞，令她大為感動。

蔡少芬更謂內地生活方便，外出以網約車和共享單車代步，又可以上網購物，她不禁說：「好得沒得再好了！」

蔡少芬曾分享邊炒菜邊抱仔的照片。（取自微博）

學懂放下偶包

另外，蔡少芬於內地頻頻亮相綜藝節目，於節目裡表現真性情，似乎沒有偶像包袱，蔡少芬大爆於95年後才學懂放下「偶包」。

她同時回憶稱：「95年之前其實也挺驕傲，因為有一段時間我跟李連杰，周星馳拍電影，然後同時也幫劉德華拍一個音樂短片，那時候很多很多。」

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明白世界很現實

以為處於事業巔峰之際，其後一年卻沒人找蔡少芬拍戲。

於是慢慢就醒覺，她說：「原來你以為自己在哪個高峰的時候，你別以為真的是，突然間可以什麼都沒有，我覺得這一行很現實，就是有人找你就有工作，沒人找你，你連選擇的機會都沒有，別人看你的面孔啊，甚麼很現實的。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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