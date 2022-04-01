【倫常悲劇】單親媽不堪壓力抑鬱勒斃一對子女　自稱99分媽媽︰孩子從沒挨餓

▲ 台灣一名單親媽媽勒斃一對子女，在法庭上自稱是「99分媽媽」。

台灣發生一宗倫常悲劇，新北市一名單親媽媽兩年前在旅館勒斃一對子女，自己服藥輕生不遂。當年案件開庭審訊，一審批評她冷血無悔意，判處死刑。近月案件上訴二審、三審，她在庭上自稱是「99分媽媽」，最終改判無期徒刑。

勒斃子女後服藥輕生不遂

綜合台灣傳媒報道，現年33歲的吳姓單親媽媽於2014年與前夫離婚後，獨自撫養6歲兒子及7歲女兒，並寄住在哥哥家，自覺寄人籬下。加上她收入微薄，長期受到經濟壓力大。2020年2月13日，吳女與兄嫂發生爭執，帶著一對子女入住汽車旅館，當晚吳女用枕頭壓住兩孩臉部，企圖將他們悶死，但因孩子極力掙扎才作罷。

吳女兩日後將搗碎的安眠藥摻入啫喱給孩子吃，待他們昏睡後再以童軍繩勒斃二人。她隨即傳短訊給前夫，寫道「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單。」吳女以酒服下安眠藥和抗抑鬱藥，前夫趕至旅館後，發現兩名子女已死去，吳女則昏迷不醒。吳女送院獲救，其後承認殺害兩名子女。

最新影片︰

法庭上痛哭聲稱夢到孩子

新北地方法院進行一審，法官指出吳女犯案後沒悔意，合理化殺害孩子的理由，判處她死刑，並禠奪公權終身，全案可上訴。案件去年在高等法院二審，吳女向法官表示後悔殺害一對子女，痛哭稱每天都夢到孩子告訴她，「媽媽你要好好加油，不可以再尋死，雖然在你手上失去生命，但我們還是愛你」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

吳女指自己離婚後獨力撫養子女，寧願自己餓著肚子，也從沒讓孩子挨餓，當媽媽7年來，不敢說自己是100分，卻自稱是「99分媽媽」。同時她抱怨前夫沒定時給錢，前夫家也拒絕幫忙照顧孩子。她求情表示，因經濟、家庭等多重壓力下才會犯案，請求法院不要判處死刑。

二審由死刑改判無期徒刑

最高法院二審考慮到吳女犯案時受抑鬱症之苦，其後已深表後悔，在看守所中努力學習，最終改判吳女無期徒刑，並褫奪公權終身。吳女再上訴至第三審，但因檢方未上訴請求改判更重的死刑，法院認為原審判決沒有違誤，昨日（3月31日）駁回吳女上訴，維持無期徒刑判決。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳