【為食家族】肥仔孖陳俞希挑選識飲識食成員　微辣霍哥佩男擔任管家

▲ 肥仔梁業及陳俞希（Hailey）將擔任《為食家族》節目做主持。

ViuTV全新飲食真人騷《為食家族》節目以三代同堂的家族為比賽單位，每個家族派4位家庭成員應戰，全方位考驗家族的廚藝及對飲食的認識。

每個家族必須有老中青三代家庭成員的參與，在各式各樣的比賽及任務中，拉近家庭成員之間的距離，一家人合作成為終極大贏家。ERROR隊長「肥仔」梁業及陳俞希（Hailey）將擔任節目主持，與參賽家族探討飲食文化。

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肥仔Hailey觀察參賽者成為食家族成員



下星期一晚（4月4日）播出的第一集將會介紹5個入選的家族，製作組邀請所有參賽者到酒店集合，並為參賽者準備了豐盛的酒店自助餐。

肥仔表示公司從未試過在節目中請吃自助餐，大叫「多謝公司」。參賽者需在30分鐘內享用自助餐，而兩位主持將會觀察各位參賽者的食量及飲食喜好，從中選出識飲識食的為食家族。

節目拍攝期間，兩位主持與參賽者一同享用美食。肥仔一邊採訪參賽者一邊用筷子夾壽司入口，Hailey更和參賽者同台用餐，全程有講有笑，相處十分融洽。

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米露迪、佩男、思男及霍哥擔任管家



除兩位主持外，製作組邀請米露迪（Melody）、佩男、思男及霍哥擔任四大管家。他們扮成酒店侍應，暗中觀察參賽者的表現，可惜很快便被參賽者認出。

當中霍哥最快被參賽者認出，參賽者一行到海鮮區便叫「霍哥」，亦有參賽者憑聲音認出思男。四位管家需要在今個回合選出各自喜愛的家族參加接下來的比賽，而沒有被選中的家族將被淘汰。