【明星育兒】應采兒虎媽式教育不讓長輩縱壞孩子 嚴守兩項餐桌禮儀

▲ 應采兒在內地的節目談育兒經。

藝人夫婦陳小春應采兒近年長期在內地工作，小春與張智霖等早前拍攝《大灣仔的夜》，兩人的老婆應采兒及袁詠儀就拍攝另一教養節目《童言有計2》，兩人在節目上大講育兒經，也不時分享一家三口的生活，早前袁詠儀就提到兒子魔童的早戀問題，而今集應采兒就談「餐桌不當行為」。

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應采兒育有兩子，8歲的Jasper及快將2歲的HoHo，應采兒在節目中表示不喜歡將育兒的責任給長輩，因為爺爺嫲嫲、公公婆婆會縱壞孫兒，讓孩子讓成不當的行為。

她舉出兩個例子，第一應采兒指長輩煮飯前總是問孩子：想吃甚麼？她以應爸爸舉例，在煮晚餐前，總是會先問Jasper想吃飯還是吃麵？總是以孫子的意見為優先，不過，此舉卻令應采兒非常生氣，她不滿地說：「這裏不是餐廳，有甚麼吃甚麼！」

而在身旁的袁詠儀都附和應采兒的說法，她說：「當孩子長大後，到別人家吃飯，難道別人還要問你家的孩子要吃甚麼嗎？因此，袁詠儀也很早就跟魔童說：「人家煮甚麼，你就吃甚麼。」

第二就是長輩轉桌讓孩子先吃，應采兒提到有時候一家人吃飯，有些長輩會先將菜轉到孩子面前，讓孩子先吃。這時，應采兒會說：「不，我們可以等。」

堅守自育兒原則

儘管自己的爸爸因為寵孫，會跟Jasper說可以先吃，應采兒仍堅守自己的育兒原則，認為「孩子必須等長輩開動後，才可以開始吃」；應采兒也提到，若是盤子上剩最後一塊肉或菜，她也會告訴孩子，不能因為是自己愛吃的，就直接把菜吃光。

應采兒出名是嚴厲是虎媽，當主持人問到生活中是否給孩子設立了很多規矩，她也霸氣地回應：

這是基本禮儀。

應采兒亦曾在節目當中談及到從小會讓Jasper參與家務，而且要求他洗自己的內褲，從而希望培養他的自理能力，絕對是用心良苦！而應采兒不溺愛的教育方式，都獲得內地網友認同，

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責任編輯:陳麗薇



