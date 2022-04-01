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【指定診所】前線護士親送「超重」嚴重患者入院　無懼手推病人上斜路

社會 12:12 2022/04/01

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前線護士親送「超重」嚴重患者入院，無懼手推病人上斜路。

醫管局因應嚴峻的疫情，於今年2月16日起陸續開設了23間新冠病毒確診指定診所，為徵狀較輕微的確診者透過電話預約，提供支援及治療。有前線護士難忘與同事人手將「超重」病情嚴重患者送院，途經「長命斜」，但認為「縱然吃力，我們亦有很大動力，就是盡快安排該位病人送院治理。」

資深護師林嘉琪（Annette）在貝夫人普通科門診診所的指定診所工作，高峰時期每位同事每小時接聽超過60個來電，全天幾乎沒有間斷。雖然電話一個接一個，大家依然仔細聆聽。Annette憶述3月中曾接聽一名確診病人的來電，當時令她最在意的是病人的咳嗽及氣促聲，遂為他安排即日診症，而當病人到達診所時，她及同事均感驚訝。

前線護士將病人由貝夫人普通科門診診所送往律敦治醫院。（資料圖片）

林嘉琪憶述，那位病人體型頗為「有份量」。他氣促及咳嗽的情況嚴重，血氧量低見90%，醫生認為需將病人送往急症室。當時疫情嚴重，召喚不到救護車送院，經大家商議後認為診所距離律敦治醫院急症室不遠，於是當機立斷，人手送院。

她指出，由貝夫人普通科門診診所前往律敦治醫院雖然不遠，但途中需經過一條陡峭的上斜路，最後，病人順利到達急症室，亦向提供協助的醫護同事表達由衷感激。：

因為病人已經確診，我們幾位同事繼續身穿全副個人保護裝備出發，有的推著病人上斜，有的推著氧氣樽。對我們來說，在斜路行走平常不過，但當刻感到上斜是前所未有的吃力！縱然吃力，我們亦有很大動力，就是盡快安排該位病人送院治理。

醫管局表示，醫護同事在疫情下，不只多走一步，更負重上斜路；「重」不單指病人的體重，而是我們肩負讓確診病人及早得到適切治療的重任。

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責任編輯：陳麗娜 

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