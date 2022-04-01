【著數優惠】時代廣場推$1.4萬元優惠劵獎賞　消費滿$100享5小時免費泊車優惠

▲ 時代廣場推出高逹HK$14,000的Happy Rewards優惠券。（圖片由時代廣場提供）

第二輪消費劵即將到手！為響應第二輪電子消費券派發，銅鑼灣時代廣場推出多項消費獎賞回贈，包括高達HK$14,000的Happy Rewards優惠券獎賞、額外賞city’super購物禮券以及各式美妝禮遇。

時代廣場更推出Park&Dine優惠，顧客於餐飲商戶或city’super消費滿指定金額，即可享高達5小時免費泊車優惠。

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會員專享高達HK$14,000優惠券獎賞

時代廣場指Happy rewards會員由即日起5月15日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，即可換領購物優惠券及美食優惠券。逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞！所有優惠券可於多達130間商戶內使用，盡享低至5折優惠。

即日消費總額 每日 逢星期四及日 (全日) 每滿HK$1,500 （最多可累積三張於不同商戶之單據） HK$100購物優惠券乙張 及HK$100美食優惠券乙張 HK$100購物優惠券兩張 及HK$100美食優惠券兩張 每滿HK$4,000 （最多可累積三張於不同商戶之單據） HK$500購物優惠券乙張 HK$500購物優惠券兩張

時代廣場指由4月4日起至4月30日，合資格換領Happy Rewards獎賞的顧客，只要在消費同日額外於時代廣場指定美容或化妝品商戶以單一電子消費滿HK$100或以上，即可額外換領HK$100 city’super購物禮券一張。

「It’s Spring Time 2022! Happy Rewards」換領詳情：

換領日期：即日起至5月15日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：五樓換領專櫃

各式美妝禮遇

時代廣場表示由即日起，顧客於時代廣場指定美容及化妝品商戶即日電子消費滿HK$2,000（最多可累積兩張單據，每張消費HK$300或以上），並於即日登記成爲Beauty VIC，即可專享各款購物禮遇及美妝體驗。

時代廣場指顧客每消費HK$1即可獲得1積分，可累積兌換豐富獎賞！而於4月份內，Beauty VIC只要累積滿2,000積分便可換領FANCL HK$50禮券一張，即一入會便可換領！

登記地點: 5樓VIC客戶服務部

5小時免費泊車優惠

時代廣場亦有推出Park ＆ Dine優惠，由即日至4月30日期間，顧客於下午6時或之後於時代廣場泊車（以入車時間計算），並即日於餐飲商戶或city’ super以單一消費滿HK$100或以上（下午6時或之後），即可享5小時免費泊車優惠。

由即日起4月30日，於星期一至五到時代廣場消費滿港幣$200或以上，即可獲得3小時免費泊車優惠；於星期六、星期日及公衆假期消費滿相同金額，亦可獲2小時免費泊車優惠。

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責任編緝：蕭雅文