【恩愛夫妻】朱茵曬20年前素顏舊照賀老公生日　「愛妻號」黃貫中︰老婆永遠是對的

▲ 朱茵甜曬20年前的素顏舊照，賀老公黃貫中58歲生日。

現年50歲的女神朱茵與老公黃貫中（Paul）相愛逾20年，並踏入結婚10周年，依然非常恩愛。昨日（31日）是Paul的58歲生日，朱茵在微博貼出20年前的舊照為老公慶生，令Paul非常驚喜。

朱茵在微博上分享一張與Paul於20年前的合照，並寫上︰「老公生日快樂，永遠愛你」，再加錫錫圖案好肉麻。Paul亦有留言兼轉發多謝老婆，又問她︰「你在哪裏找到這20多年前照片？」

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照片中的二人相當青澀，散發著青春氣息，當時素顏的朱茵頭靠向微笑中的Paul，兩口子甜甜蜜蜜。

帖文引來數萬名網民讚好，並留言大讚兩人郎才女貌，是一對凍齡夫妻，「好漂亮的一對」、「生日快樂，太甜了吧」、「美女和俊男！祝Paul哥和茵茵姐永遠幸福」等。

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Paul餅印女兒愈大愈靚

2012年朱茵與黃貫中奉女成婚，10月誕下女兒黃鶯，一家三口生活幸福。黃鶯年幼時一直被外界指遺傳不到媽媽的靚基因，與爸爸長得餅印一樣。幸好黃鶯愈大愈靚，不再似阿Paul，有網民感到欣慰，笑言「朱茵的基因贏了漂亮的一仗」。

▲ 朱茵與黃貫中於2012年奉女成婚，現在一家三口生活幸福。（微博圖片）

要欣賞太太付出︰別有奉旨心態

兩夫妻不時公開放閃，去年元宵節曾一起拍片分享夫妻相處之道。兩人相愛逾20年，「愛妻號」Paul坦言總有悶的時候，要學習怎樣避免這種悶。

最重要不好有一個奉旨心態，例如太太為你煮飯，你要識得欣賞，要覺得每一餐飯都是第一次，就不會覺得悶，反而好新鮮。

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朱茵也稱疫情留在家中的時間增多，可以嘗試不同東西，「我會等囡囡瞓覺後，（夫妻）一齊砌3D模型，幾好玩，又會晚晚睇戲。」朱茵讚Paul是好老公，但都有呷醋的時候，「以前出街他一定會拖實我，現在就會拖阿女，不過他都是一個好老公，任我差遣，而且會煮飯。」

Paul更創出一套「夫妻爭執哲學」，老公與老婆嗌交是沒有著數的，倒不如先認低威。

嗌交輸了，固然輸；贏了你都有排捱！既然輸贏都處於輸家狀態，奉勸各位男士最好不要同另一半嘈，係咪都認錯先。

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責任編輯︰林綺玲