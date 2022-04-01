【蚊叮蟲咬】男子被螞蟻咬傷嘴唇發黑不治　遭昆蟲螫咬現6病徵須即求醫

▲ 男子被螞蟻咬傷嘴唇發黑昏迷不治。

遭昆蟲咬傷後果可大可小！台灣桃園一名30歲男子，在工地遭螞蟻咬傷後身體不適，遂在休息室休息，未料3小時被發現後嘴唇發黑、失去意識，送醫搶救後不治，確實死因仍有待進一步調查。

據台媒報道，該名30歲的余姓男子是桃園市大園區工地的司機，事發於3月29日，他告同在工地工作的表哥，自己被螞蟻咬傷，身體感到不適，先行回到休息室休息，稍後會求醫。下午2時許，表哥到休息室探望，見余男坐在椅子上，並稱身體有好轉。

表哥放心不下，1個多小時後再返回休息室查看，發現余男嘴唇發黑、陷入昏迷，於是立即召喚救護車求助，余男被送院搶救，惟最終在下午5時不治宣告不治。檢察官與法醫相驗後，無法確認死因是否與螞蟻咬傷有關，將擇期解剖遺體調查真正死因。

據衞生署資料，本港有被毒節足類動物咬傷及螫傷的事故，主要是由蜜蜂、蜈蚣、螞蟻等動物引致。當中，入侵紅火蟻會叮咬和螫刺人類，傷口會灼痛，其後於一兩天內形成非常痕癢的白色膿疱。痛楚及膿疱或會持續10 天，並可能留下永久的疤痕。由於破開的傷口可能會出現 細菌感染，所以傷者不應將膿疱刮破，應該讓它自然消退。

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處理遭螫咬的方法

小心地把螫針刮去。切勿用手指把螫針捏走，這樣做會讓更多螫針內的毒液擠入皮膚。以肥皂和水洗滌傷口。

使用冷敷或冰袋，以紓緩痛楚及有助消腫。

如出現以下嚴重徵狀，須即時求醫:

身體多處皮膚感到痕癢

面部腫脹，連嘴唇、舌頭、喉嚨及上呼吸道也腫脹起來

全身皮膚發紅

心跳加速

頭暈或昏厥

氣喘或呼吸困難

同場加映：家居滅蟲大法

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責任編輯：羅嘉欣