  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下支援】卓健醫療與賽馬會推門診服務資助　合資格人士診金只需50元

社會 12:26 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

卓健醫療與賽馬會推門診服務資助，合資格人士診金只需50元。（資料圖片）

第五波疫情持續，超過30間醫院管理局普通科門診要轉為新冠確診個案指定診所或暫停服務，造成可負擔的門診服務短缺。卓健醫療表示，與賽馬會和社福機構攜手協作，參與成為「病有醫靠」門診服務資助計劃協作伙伴。

由即日起至6月23日，合資格非新冠肺炎病人均可透過賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃，於卓健醫療旗下13間診所，共35名普通科門診醫生，以50港元診金，獲得門診診症服務及三日基本藥物。

卓健醫療指，計劃主要照顧偶發性疾病病人的醫療需要，馬會慈善信託基金會為每名受惠人士津貼250港元，餘下成本將由診所承擔。如因病情需要多於三日藥物或藥物需額外收費，醫生會與病人商討再作決定。

受惠資格：

居住於東區、中西區、南區、黃大仙區、觀塘區、油尖旺區、深水埗區、屯門區、元朗區或 沙田區，並符合以下任何一項條件的非新冠肺炎病人

(1) 65歲或以上長者

(2) 12歲或以下兒童

(3) 13至64歲、持有過去12個月內在任何一間醫院管理局普通科門診求診證明的人士

(4) 獲相關社福機構轉介有經濟困難的人士。有需要人士可向相關社福機構查詢，以了解自 己是否符合轉介資格。

*為善用資源幫助更多有需要人士，醫管局普通科門診公私營協作計劃的參加者並不符合參 與是次計劃的資格。

【ToPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【指定診所】前線護士親送「超重」嚴重患者入院　無懼手推病人上斜路
今日 12:12
【指定診所】前線護士親送「超重」嚴重患者入院　無懼手推病人上斜路
【疫下飲食】疫下維他命C保健品遭瘋搶 營養師超市蒐集10大維他命C食物
今日 13:05
【疫下飲食】疫下維他命C保健品遭瘋搶 營養師超市蒐集10大維他命C食物
【新冠口服藥】醫管局向逾2.2萬人處方口服藥　正研究加快暫託中心派藥流程
今日 11:19
【新冠口服藥】醫管局向逾2.2萬人處方口服藥　正研究加快暫託中心派藥流程

你可能感興趣

【指定診所】前線護士親送「超重」嚴重患者入院　無懼手推病人上斜路
今日 12:12
【指定診所】前線護士親送「超重」嚴重患者入院　無懼手推病人上斜路
【疫下飲食】疫下維他命C保健品遭瘋搶 營養師超市蒐集10大維他命C食物
今日 13:05
【疫下飲食】疫下維他命C保健品遭瘋搶 營養師超市蒐集10大維他命C食物
【新冠口服藥】醫管局向逾2.2萬人處方口服藥　正研究加快暫託中心派藥流程
今日 11:19
【新冠口服藥】醫管局向逾2.2萬人處方口服藥　正研究加快暫託中心派藥流程
疫情 診所 治療 醫生 肺炎 馬會 私家醫院 服務

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
18:30 2022/03/31
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪