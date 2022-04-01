【疫下支援】卓健醫療與賽馬會推門診服務資助　合資格人士診金只需50元

▲ 卓健醫療與賽馬會推門診服務資助，合資格人士診金只需50元。（資料圖片）

第五波疫情持續，超過30間醫院管理局普通科門診要轉為新冠確診個案指定診所或暫停服務，造成可負擔的門診服務短缺。卓健醫療表示，與賽馬會和社福機構攜手協作，參與成為「病有醫靠」門診服務資助計劃協作伙伴。

由即日起至6月23日，合資格非新冠肺炎病人均可透過賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃，於卓健醫療旗下13間診所，共35名普通科門診醫生，以50港元診金，獲得門診診症服務及三日基本藥物。

卓健醫療指，計劃主要照顧偶發性疾病病人的醫療需要，馬會慈善信託基金會為每名受惠人士津貼250港元，餘下成本將由診所承擔。如因病情需要多於三日藥物或藥物需額外收費，醫生會與病人商討再作決定。

受惠資格：

居住於東區、中西區、南區、黃大仙區、觀塘區、油尖旺區、深水埗區、屯門區、元朗區或 沙田區，並符合以下任何一項條件的非新冠肺炎病人 (1) 65歲或以上長者 (2) 12歲或以下兒童 (3) 13至64歲、持有過去12個月內在任何一間醫院管理局普通科門診求診證明的人士 (4) 獲相關社福機構轉介有經濟困難的人士。有需要人士可向相關社福機構查詢，以了解自 己是否符合轉介資格。 *為善用資源幫助更多有需要人士，醫管局普通科門診公私營協作計劃的參加者並不符合參 與是次計劃的資格。

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責任編輯：李榮忠