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【飛虎3壯志英雄】吳卓羲姚子羚相隔17年再續未了緣　今晚大結局爆發喪屍大戰？

娛樂 13:07 2022/04/01

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吳卓羲與姚子羚上演情深吻戲。

TVB劇集《飛虎3壯志英雄》今晚大結局，昨晚（3月31日）第29集劇情講到蔡肇培（蕭正楠飾）成功研發出化武DH2，杜文彬（郭晉安飾）帶同DH2與金智海（羅孝勇飾）交易，欲贖回太太霍筱玥（康華飾），金智海同意放走筱玥，但條件是杜文彬要留下量產DH2。

筱玥為救丈夫竟開車撞向金智海，就在危急關頭展博文（馬德鐘飾）率領S Team殺到、並將金智海手下逐一擊斃，高子樂（吳卓羲飾）在行動中槍受傷，金智海亦趁機帶著DH2逃走，惜途中發生車禍導致DH2洩漏…

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再續17年前情緣

除了DH2之爭進入尾聲，吳卓羲、姚子羚及黃宗澤、陳瀅兩對情侶的感情線亦開花結果。劇中吳卓羲為查案接近姚子羚，姚子羚知道真相後傷心不已，但見卓羲為救自己哥哥郭晉安中槍受傷，子羚深受感動並向躺在病床上的卓羲獻上情深一吻，二人最終有情人終成眷屬。

該場吻戲除了非常 Sweet，更勾起網友集體回憶，皆因二人於2005年曾合作劇集《酒店風雲》。

當年姚子羚的角色癡戀卓羲但慘遭拒愛，今次相隔17年二人終於「再續未了緣」，網友紛紛留言感嘆謂：「《酒店風雲》之後終於喺埋一齊」、「《酒店風雲》圓滿了！」、「咁就17年，兩個人成熟咗更加靚仔靚女！」

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劇中另一對情侶黃宗澤、陳瀅亦愈愛愈甜，更去到談婚論嫁階段。

昨晚一集更上演了搞笑見家長戲碼，事緣欲親自下廚的陳瀅因廚藝麻麻煮燶餸，幸好黃宗澤早就猜到她煮唔掂，醒目地買了外賣矇混過關，劇情既Sweet又搞笑，網友大讚陳瀅表現可愛之餘，又笑言「學到嘢」：「下次都用呢招先」、「男朋友學嘢啦！」

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大結局玩喪屍戰

至於今晚一集大結局，則會講及失蹤多時的許森（梁競徽飾），原來一直與JJ（傅嘉莉飾）流落荒島，並利用逃犯做實驗研發加強版DH2，加強版DH2會使人喪失理智兼出現極端暴力傾向，如同喪屍一般。事後再度驚動S Team作出行動，一場喪屍大戰一觸即發！

另外，患難見真情的梁競徽及傅嘉莉，最後更因自食其果落得慘淡下場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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