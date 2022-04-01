【反起跑線聯盟】強尼鼓勵兒子參與課外活動　開明爸爸：不要以自己準則看年輕人

▲ 現實與劇集同是開明好爸爸，強尼不為兒子設限不逼入名校。

「ViuTV一哥」強尼（許博文）不只主持功力強勁，兼且唱得又演得。繼前年的劇集《暖男爸爸》後，在新劇《反起跑線聯盟》中飾演「暖男爸爸」，在現實中與太太育有一子的強尼同樣亦是位開明好爸爸，不會強逼兒子考入名校，更不會為他設下限制：「我們不會知道新一代的人知道甚麼、走到多遠。」

在新劇《反起跑線聯盟》中，強尼飾演梁詠琪的丈夫Armand，支持太太辭掉工作當全職媽媽，對女兒和太太又愛護有加。現實中48歲的強尼與圈外太太育有一子，今年已10歲，強尼曾在訪問中提及自己拒做「虎爸」，希望讓兒子自由發展。

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鼓勵參與課外活動

強尼不想兒子「死讀書」，相信跟他本人的成長生活有關。在強尼的中學時期，課外生活多姿多彩，身為學校足球校隊成員的強尼除踢波外，閒時還和朋友一起參加校內的歌唱比賽和話劇，可說是學校的風雲人物。

他曾接受TOPick專訪指，認為在讀書時期朋輩的影響力很重要：「唱歌、踢波和玩話劇同是同一班朋友，當時如果一個學壞便一起學壞，所以我認為認識甚麼人很重要。以前的生活很簡單，沒有上網，只喜歡踢波、唱歌，社會簡單人又簡單，所以看的東西也簡單。」

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透過自身的經歷，強尼希望給兒子簡單的學習環境，儘量給兒子找一些強尼認為簡單的學校，不會以追求學術成績為主。

對於兒子的課外生活，強尼亦不設下太多限制，例如不讓他看電視、打機、看Youtube等：「因為世代不同，他要學的自然學到，其實他比我更叻，有時上網看完影片，會告訴我最大的火山是甚麼。」

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▲ （instagram圖片）

任孩子自由發展

強尼喜歡足球，父親更是前港甲流浪球員許祖賢，在爸爸的訓練下，強尼的足球基本功紮實，更成校隊主力，後來從事足球評述10多年，但強尼從不將自己對足球的熱情強加在兒子身上，由任孩子自由發展。

因為強尼相信，每一代的人都有屬於自己的方法：「例如在我爸爸眼中我是『廢青』，每天只顧著踢波，因為他的年代要非常勤奮才能入大學，但我的年代已經有8間大學，相對比較容易。以前覺得打機沒出息，但現在有電競，可能10年後，打機最叻的人和我小時候看奧運跑100米最快的人是一樣的。」

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著重兒子品格

強尼在曾接受TOPick專訪時感慨謂：「社會的準則不停變，大人最老土就是以自己的準則、視覺去看年輕人。我們不會知道新一代的人知道甚麼、走到多遠，比如iPhone，在年輕人眼中非常簡單，但對於60、70歲的人來說，或覺得使用是非常困難的事。」

所以他不會希望兒子跟自己的方向走，因為強尼知道，新一代世界是他不完全了解。

強尼和太太只著重兒子的品格：「不要懶、無禮貌、要有同理心，這是我和太太最大的希望，不要覺得今天擁有的一切是理所當然。」科技日新月異，但對好人的定義卻不會有太大改變，強尼只期望兒子將來能成為一個好人。