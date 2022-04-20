【疫境求生】疫下開業頂手素食店無端惹負評　大角咀素食自助餐蝕本價益街坊

▲ 我行我素餐廳經理Tony，面對疫情困境仍樂觀，希望區內街坊能享用到美味素食。（湯致遠攝）

嚴峻疫情加上各種防疫措施，令飲食業步入寒冬期，不少餐廳只能休業甚至結業止血；另一方面亦有餐廳無懼疫情，選擇在疫市下開業，位於大角咀的我行我素就在風雨下接手營運，面對疫情及負評，小店選擇以做好素食的理念而堅持下去。



以往是庶民美食天堂的大角咀，平時擠滿前來覓食掃街的市民，或是在午膳時間吃飯偷閒的打工仔，人潮在疫情下就像消失了一樣，街頭顯得冷冷清清。博文街上的我行我素，仍有十多位食客享受自助餐，是今時今日罕見的情景。

人潮曇花一現



主打素食自助餐的我行我素，在3月3日正式營業，店子由收匙到開張只有3日時間，租金、人工每日都燒銀紙，街上人流少之又少，加上食材成本上漲，困難重重。餐廳經理Tony稱：「我們托賴有一班住附近的熟客支持，之前沒有預計疫情會變得如此嚴峻，突然急轉直下。晚市禁堂食，亦有二人一枱的限聚令，惟有立即變陣，希望以外賣幫補收入，還有做很多優惠吸引食客來幫襯。」



最差的情況，曾試過一天只有幾千元生意，全日只有40、50位客人，生意相當慘淡。Tony說即使到現在生意仍然很飄忽：「不敢說很好，相對來說已經穩定了少許，但始終仍不理想。一停做優惠，生意就會跌得很誇張，之前曾推出蝕本價30多元一個外賣飯盒、$40自助餐，大受歡迎，甚至出現排隊人龍，但調整價錢後就會回落。」

▲ 自助餐有一定風險，也有些客人卻步。（被訪者提供圖片）

▲ 小店在疫市中開業，只能靠推廣優惠吸引更多食客幫襯。（湯致遠攝）

疫情下營運壓力大



他們做街坊生意，不像其他旺區可依靠流水客，所以盡量保持價錢吸引，希望以薄利多銷的方法營運下去。疫情下很多齋舖休業，素食人士難免少了選擇，即使營運相當吃力，但他們認為值得堅持。現時也儲到一班熟客，包括有很多一星期來幾天的街坊，或是專誠駕車來的回頭客。價錢親民以外，亦想保留一份人情味。



但蝕本生意總不能長做，他們承受着無比的壓力。食材及各種成本一直增加，有時又面對缺貨，是他們一大憂慮。「有幾天香港沒有蔬菜供應，我們做素食就很大問題，來貨價很貴。最後我們要派人出去周圍搜購，供應商又幫手留貨，盡量去找貨源，但那幾天的菜式供應就很不穩定，有些食物不能推出，打亂了我們的陣腳。」



疫情下人人自危，自助餐算是較高風險，會有客人卻步嗎？Tony亦同意：「客人真的會有疑問，但我們外賣亦是自助形式，需要食客掃安心出行碼，惟有解釋清楚，大部分客人亦都理解。」

▲ 菜式refill得快，讓食客可以吃到新鮮熱辣的菜式。（被訪者提供圖片）

▲ 外形如東坡肉的炆冬瓜，以紅麴米製成如肉般的紅色，炆煮至腍身，形神俱似。（湯致遠攝）

被指抄襲負評纍纍



最難堪是餐廳除了要抵抗疫情帶來的苦況，還要承受大量是非及惡意中傷，這些聲音源於接手生意時的局面。上手原址是開業5年的人氣素食自助餐名店，現任老闆在地產口中得知前店主決定結束營業，覺得可惜就着手傾頂讓餐廳，並聘請了原有的廚師班底，換上新的招牌及店名。最後卻被指刻意模仿、魚目混珠，無辜背上了「抄襲」的罪名。



作為小店，一開業就被人公審令他們感到驚慌，或多或少影響生意。兩餐廳也各自在社交網站發聲明，我行我素亦解釋，於1月10日與舊店簽訂頂讓協議，餐廳裝飾、設備、廚房設備都是頂讓內容之一，菜單及製作方式菜譜亦有支付頂讓費，是一宗涉及金錢的交易，難以理解會發生如此誤會。



被指抄襲Tony亦表示無奈：「有很多始料不及的網上負評及攻擊，我們已作過一次澄清，不會再說太多。跟網民解釋、爭論及舌戰沒有意思，我們會做好自己，花心思在食物上，如何迎合客人等，我相信時間及事實會證明到給人看。幸而客人也很正面，支持及鼓勵我們，為我們打氣，以前的熟客也會和師傅相認，也認得他的拿手菜式。」

▲ 煎釀三寶以素肉加薯蓉製成「魚肉」作餡，加上燈籠椒、茄子等，甚有街頭風味。（湯致遠攝）

廚師原班人馬



我行我素總廚張師傅在2018年加入上手素食店工作，本來因為舊店結業而感到彷徨，後來獲得現時店主聘請原有班底，令廚師們不致面臨失業，舊東家更鼓勵張師傅繼續俾心機做下去。「我們做廚師最怕無工開，但聽到有人接手也感到鬆一口氣，做了這麼多年，亦成功推廣素食文化，不想就此停步。雖然店主不同了，但仍然保持原有食物質素，之前曾與社區中心合作，派發飯券給區內長者，疫情過後我們也會這樣做。」



對廚師來說，食物才是最要緊的事。張師傅已有多年中菜烹調經驗，現時自助餐供應30多款食物，他炮製的名菜素煎釀三寶及口水雞，是長期人氣菜式之一；另一名菜是素菜Pizza，不過疫情下供應商沒人手送貨，被迫暫停供應。他亦喜歡鑽研新菜式，幾個月轉一次餐牌，務求為食客帶來驚喜。

▲ 張師傅在2018年已在原址任廚，將各款特色素食放進自助餐中。（湯致遠攝）

$68一小時任食



現在餐廳以優惠價吸客，每位$68起限時60分鐘任吃，下午茶$58更是由3點至6點不限時。外賣飯盒每個才$48，以自助形式任夾食物放進餐盒中。張師傅笑說：「午餐供應的是以前晚餐的菜式，一模一樣，但成本卻貴了一倍，所以可說是蝕得好厲害。芋頭魚、口水雞、獅子頭都是用貴價食材製作，現在真的很抵食，當作是益街坊，到時晚市重開才想平衡收支。」



應付未知的疫情，餐廳希望未來加強網上平台外賣，或與其他公司合作推出優惠，以及長者優惠等。菜式上亦可以增加新意，在保留舊有受歡迎菜式之外，以特色食材或超級食物等主題美食提高吸引力。老闆及經理Tony亦強調，開店的最終目的是推廣素食，疫下講求健康，讓更多人茹素，享受素食的美味。

▲ 外賣任選菜式餐盒（$48），可以在盒內任裝食物，是不少食客心水之選。（湯致遠攝）

我行我素

地址：大角咀博文街28至38號地下6號舖

電話：9449 2555

臨時營業時間：11:30am-8pm

記者：張頌婷