【良心店】 $788包21餐家居隔離套餐 老闆望隔離者三餐溫飽保員工飯碗

▲ 良心店食嘜以成本價推出家居隔離7日套餐予家居隔離人士。

疫情下，不少確診人士家居隔離，可能家中缺乏物資及食物，三餐成問題。有食材專門店「食嘜」在疫情下推「居家隔離7日專送套餐」，為在家隔離人士速遞新鮮食材，希望困在家抗疫人士可以有豐富三餐溫飽，不要感到被孤立，與大家渡過難關。

「食嘜」負責人華哥指，疫情下眼見很多香港市民要隔離，不能外出之餘，還要依靠朋友或家人運送物資，加上公司旗下餐廳停業，不少員工暫時性失業，華哥決定推出「居家隔離7日專送套餐」，把食物用真空袋真空後，送到隔離人士的家中之餘，又可以幫助到公司員工賺取收入。

▲ 華哥希望家居隔離人士可以有三餐溫飽。（陳國峰攝）

「居家隔離7日專送套餐」包含不同食物，有牛有羊有魚有雞，21餐的食材約$700元左右，包一日三餐，平均只需30多元，客人可以自行選擇食材，再運送原材料予客人家中。

華哥希望隔離者可以享用到豐富食物，他坦言疫情下生意的確大受影響，因為不少餐廳停業，「試下推出，生意回復平穩又可以幫到人。」

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推出套餐後，生意有所回升，調配員工聽電話及包裝貨品，公司可以正常運作之餘，員工也可以保著飯碗維持收入。為了確保員工送貨時的安全，華哥表示公司一律會提供防護衣及面罩等等，讓員工在安全環境下送貨。

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套餐大受歡迎，不少家居隔離人士紛紛光顧，曾有一位客人連續兩天買下十多個套餐，原來該客人為另一公司老闆，所買的套餐都是贈送給所有在家工作的員工，更令食嘜的員工及負責人感覺到人間有愛，間接幫助別人。

希望可以開返堂食，人人有工開，想疫情快啲完！

至今，香港超過過百萬人士確診，經濟低迷的確令不少人士收入大減，對於一系列的防疫限制，華哥希望可以回復正常有堂食：「最緊要有工開 ！」只望大家都可以回復到正常生活，不再受疫情影響。

記者：蕭雅文