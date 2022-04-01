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【MIRROR成員】Tiger與王頌茵齊挑戰鋼管舞　雞手鴨腳笑料百出

娛樂 13:10 2022/04/01

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Tiger與王頌茵（Kathy）為節目《一Take過》擔任主持。

ViuTV全新節目《一Take過》由小儀、MIRROR成員邱傲然（Tiger）、黃奕晨（Dixon）及王頌茵（Kathy）擔任主持，節目公開招募最令人驚奇的表演者，提供一個平台予他們向全港觀眾Show Off才藝及講述自己的故事。

表演形式不限，不論是飄移、雜技、棟篤笑或武術都歡迎，而且機會只得一次，一Take過，成敗得失，皆由表演者在台上面對。 

最新影片推介：吳海昕專訪

【MIRROR成員】Lokman+Tiger齊入圍角逐全球百大俊男　當奴突然殺出入圍爭獎？

Tiger與Kathy齊齊學鋼管舞
 
今晚（4月1日）播出的第5集提到，Tiger及Kathy將會與入選的鋼管舞表演者茵茵偷師一天，發掘她背後的故事。

茵茵指學鋼管舞前體型非常瘦，在旁的Tiger立即助攻，指Kathy的前臂跟手臂一樣粗，應立刻跟茵茵學跳鋼管舞，這樣身體才會有肌肉增長。 

但不善運動的Kathy，全程表現得雞手鴨腳，更左右不分，現場笑料百出，最後在茵茵的指導下順利完成動作，Kathy更指自己的表情好猙獰。至於Tiger亦有嘗試挑戰鋼管舞，同樣場面搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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