【食肆復業】澳牛及陸羽茶室4月8日復業　明星海鮮酒家全線重開【不斷更新】

▲ 多間食肆表示將會復業，包括中環陸羽茶室。（經濟日報圖片)

本港疫情持續，各行各業早前因疫情而停業，而近日每日確診個案已跌破7,000宗，而且有逐步下降的趨勢，配合疫苗通行證首階段推出，各行各業都有陸續恢復服務。TOPick整理食肆重開的日子，不斷緊貼疫下復業最新進展!

【4月1日】

明星海鮮酒家集團今日全線分店恢復營業，至下午4時。明星海鮮酒家集團旗下餐廳包括明星海鮮酒家、明星海鮮燒鵝專門店、明星金閣和明星皇宮，全港共有14間分店。

海港飲食集團，部分分店由4月1日起提供堂食至下午3時30分。

▲ 海港飲食集團最新營業安排。

【4月8日】

自2月12日起暫停營業的陸羽茶室宣布，將於4月8日復業，早上7時啟市。

自1月25日起暫停營業的澳洲牛奶公司表示，在4月8日恢復營業，營業時間為早上7時半至晚上6時。

▲ 本港近日確診數字持續下跌，每日仍有約七千宗感染病例。（譚以諾攝）

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責任編輯：TOPick港聞組