【隔離完畢】兩仔曾確診新冠肺炎　胡杏兒細仔痊癒返港與爸爸慶生　 

▲ 胡杏兒兩個仔仔已經痊癒。

藝人胡杏兒與老公李乘德（Philip）育有三個兒子，日前有內地網民將其二仔Ryan及細仔Liam入住當地醫院的文件放上網，聲稱胡杏兒11個月大的細仔Liam及3歲的二仔Ryan確診新冠肺炎，並貼出疑有他們名字的醫院登記記錄，亦表示胡杏兒兩名仔仔隨媽媽回內地開工時染疫，現正身處深圳第三人民醫院，可能仍接受隔離治療中。之後杏兒的工作室在微博發文，表示小朋友已經痊癒並隔離當中。

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而3月中的時候，Philip生日，當時胡杏兒只晒出兩張照片慶祝，未有透露是否已帶小朋友返港。直至昨日（31日）Philip再度晒出與細仔慶生的照片，與細仔一人一個蛋糕，慶祝自己及囝囝的1歲生日，他以英文寫道：「祝我親愛的兒子Liam首個生日快樂。感謝帶給我的3月Baby，以後每年我們可以一同慶祝，兒子我愛你。」



估計細仔已經痊癒及返港，惟照片中不見胡杏兒現身，可能仍然身在內地開工。



胡杏兒離開TVB後，近年轉戰到內地發展，她喜歡將兒子帶在身邊一同工作，早前就帶二仔北上開工，而老公就在香港照顧大仔，實行一人照顧一個，不會錯過孩子成長。



本港受第5波疫情肆虐，很多星二代都中招，育有兩子的前港姐冠軍張名雅，早前與大仔Mario和3歲細仔Milo一同確診新冠肺炎，經過治療及休息後，一家人已經康復。

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責任編輯:陳麗薇