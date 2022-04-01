【昆蟲出沒】將軍澳民居發現14粒臭屁蟲卵　毛巾排得密密麻麻

▲ 將軍澳民居發現14粒臭屁蟲卵。

近日天氣回暖潮濕，不少昆蟲開始出現。將軍澳有居民最近在一條毛巾上發現14粒呈青色的圓形顆粒，拍下照片在網上詢問是甚麼，不少網民一眼認出是荔枝椿象（又稱臭屁蟲）的蟲卵，提醒切勿胡亂觸碰。有滅蟲專家曾受訪表示，如弄穿蟲卵，汁液濺及皮膚，可致皮膚痕癢或紅腫引致發炎，提醒市民切勿用手接觸。

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據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民最近發帖並上載了一張照片，相中可見毛巾的一角黏滿14粒青色圓形顆粒，排列得密密麻麻。網民發文問：「請教各位，這個是什麼？」

▲ 有網民在毛巾上發現14粒青色圓形顆粒。（圖片來源：Facebook群組「將軍澳主場」）

有不少網民解答這是臭屁蟲蟲卵，又有人留言稱：「大埔特產臭屁蟲，以為淨係大埔先有」，有網民就建議事主要小心處理：「處理果陣要小心d, 爆左d汁對人有害」點撃睇更多留言：

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專家：弄穿蟲卵會致皮膚痕癢紅腫

荔枝椿象又俗稱「臭屁蟲」，無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右，屬於1年1個世代。多數於葉底或樹丫位產卵，不過有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。如弄穿蟲卵，其帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢或紅腫引致發炎。

至於如何正確清理「臭屁蟲」卵？李宇軒提醒，如想清理荔枝樁象蟲卵，千萬不要直接用手接觸。正確方法是：

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如果遇到臭屁蟲卵而不處理，蟲卵將會孵化。孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但李宇軒指如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，從而燒傷皮膚，所以即使已經成蟲，都要用滅蟲劑消滅牠們。

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪稱，臭屁蟲分泌出的汁液有刺激性，皮膚被濺中會有敏感、紅腫，甚至引致發炎。如被汁液濺中，要即時以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣