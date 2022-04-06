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【增高湯水】把握春季兒童增高黃金期　中醫推介湯水改善睡眠促進生長激素

兒童健康 14:52 2022/04/06

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中醫推介湯水改善睡眠促進生長激素。

家長都希望小朋友快高長大，春季是孩子快速生長的時間，身高增長是秋天的2至2.5倍。有註冊中醫師提供3個方法促進高度，並推介增高湯水，改善小朋友睡眠質素，令生長激素發揮更大作用。

世界衛生組織報告指出，小朋友一年四季的身高增長速度不同，春季3至5月平均言22毫米，是秋季9至11月的2至2.5倍，當中又以5月長高得最快，平均達7.3毫米。

原來是因為春季的陽光所含的紫外線是四季中最高，人體可將皮膚吸入的紫外線轉化成維他命D3，從而補充骨骼生長發育所需的鈣和磷。

最新影片：

Facebook專頁「Dr Eason-醫神BB」的註冊中醫師指出，中醫學說有謂春生、夏長、秋生、冬藏，5月是增高的高峰期，而以下3個方法可以促進高度：

1. 入睡時間

晚上11時至1時生長激素最為活躍，因此小朋友最好早於這個時間睡覺。

2. 養脾胃

平時可加一些鮮淮山煲飯或煲湯，能改善脾胃功能，更有效吸收營養。

3. 攝取維他命D

小朋友每日戶外做運動15分鐘，已能產生足夠維他命D，軟骨細胞生長得更快。

註冊中醫師亦提供了以上湯水，可以幫助孩子改善睡眠質素，睡得好自然更容易增高。

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 文章內容獲「Dr Eason-醫神BB」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜

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