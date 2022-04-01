【暴動判刑】涉2019年國慶日黃大仙暴動案　3年輕男女罪成判教導所

▲ 2019年國慶日黃大仙發生暴動事件，其中3男女今就暴動罪被判入教導所。資料圖片

2019年國慶日黃大仙爆發激烈衝突，警方當日拘捕多人。其中8女4男被指參與暴動，案件經審訊後11人裁定暴動罪成，1人脫罪。其中3名19及20歲男被告今（1日）於區域法院被判入教導所。法官判刑時指，案件中的規劃及涉案人數不少，更涉及本港交通樞紐，但對比其他嚴重事件，本案對公眾及交通影響較輕，故判3人進入教導所。

法官今先處理3名被告判刑，被告為鄧有釗（19歲）、方銘（19歲）及郭晞桐（20歲），3人被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動，經審訊後被裁定罪成。

方銘及王明佑另各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，方被指管有1把錘，王則被指管有1個可發射鐳射光束的裝置。經審訊後被裁定2人罪名不成立。

法官早前為鄧有釗及方銘索取背景、教導所和勞教中心報告，並為郭晞桐索取教導所和背景報告。代表律師求情時指，方銘於案發時身上只戴上潛水鏡及口罩，案件亦未有證據顯示其角色。鄧有釗則於2019年開始關注政治，好奇下前往案發現場，低估控罪嚴重性。郭晞桐則曾因她以為會面對不短的監禁而墮胎，現計劃明年重考文憑試。

法官判刑時指，暴動屬嚴重罪行，是次案件中的規劃、人數不少，更涉及本港交通樞紐龍翔道，歷時40分鐘，對比其他嚴重事件，本案對公眾及交通影響較輕。雖然案中有人投擲汽油彈，但未有對警員造成損傷，財物損失亦只涉及地面及欄杆。

法官續指，沒有任何證據顯示各被告有作暴力行為，以及帶領示威者參與暴動，可見他們的參與度低，只是以行動成為暴動人員之一。法官考慮到3人案發時年僅16至17歲，有良好背景，一時衝動下才犯案，現時有不同程度的悔意，亦希望重拾學業，同時3人年紀及背景相近，遂判3人入教導所。

本案其餘8名被告為譚鈞朗（21歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）及劉智峰（24歲），均被裁定1項暴動罪成候判。

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記者：梁錦麟