【防疫抗疫基金】政府向客運業界提供補貼　接獲9成7專線小巴持證人申請

▲ 政府向客運業界提供支援，發放一筆過非實報實銷補貼。（資料圖片）

​因應第五波疫情爆發，令本地及跨境客運業界的經營環境受到沉重打擊。為協助應對當前的經營壓力，政府透過第六輪「防疫抗疫基金」向運輸業界提供補貼包括向每位合資格的的士及紅色小巴登記車主，發放每輛車一筆過30,000元的非實報實銷補貼、專線小巴客運營業證持有人發放每輛車一筆過30,000元的非實報實銷補貼等。

本地非專營公共巴士、學校私家小巴、本地出租汽車、跨境巴士（包括口岸穿梭巴士）及跨境出租汽車



每位合資格的本地非專營公共巴士、學校私家小巴、本地出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車登記車主，可獲每輛車一筆過港幣30,000元的非實報實銷補貼。運輸署已發信通知上述合資格的登記車主有關補貼安排的詳情，截止申請日期為6月30日。運輸署在完成核實車主所提交的資料後，將於一至兩個月內以自動轉賬形式發放補貼。

的士及紅色小巴

每位合資格的的士及紅色小巴登記車主，可獲每輛車一筆過港幣30,000元的非實報實銷補貼。運輸署今日起陸續發信通知各有關的士及紅色小巴的登記車主，透過電子平台辦理登記領取補貼的詳情。運輸署在完成核實車主所提交的資料後，將於一至兩個月內以自動轉賬形式發放補貼。

綠色小巴

公共小巴（專線）服務客運營業證持有人可獲一筆過每輛綠色小巴港幣30,000元的非實報實銷補貼。截至3月31日，運輸署已收到159份（即約九成七的持證人）申請，涉及3,188部綠色小巴，並已陸續向完成申請審批的持證人發放相關的補貼。

街渡

每位合資格街渡營辦商可獲一筆過每艘用於街渡航線的船隻港幣20,000元的非實報實銷補貼。運輸署已陸續發信通知各街渡營辦商有關一筆過補貼的安排。

跨境渡輪

每艘合資格的跨境渡輪船隻的營辦商可獲一筆過50萬元的非實報實銷補貼。海事處已發信通知各合資格的跨境渡輪營辦商有關補貼安排的詳情，並會在完成核實營辦商所提交的資料後，陸續安排發放補貼。

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責任編輯：李榮忠