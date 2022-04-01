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【揚威國際】劍橋大學19歲香港學生奪英國國家詩詞比賽冠軍　成歷來最年輕得主

社會 13:37 2022/04/01

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Eric Yip獲頒英國國家詩詞比賽冠軍，成為最年輕的得主。（Twitter圖片）

英國國家詩詞比賽（National Poetry Competition）昨日（31日）公布獲獎名單，來自香港、正於劍橋大學就讀經濟系的19歲學生Eric Yip獲頒冠軍，成為最年輕的得主。

Eric在香港出生及長大，其作品題為《Fricatives》，意指「擦音」，是英文發音的一部分。Eric在接受外媒訪問時稱，獲獎對他來說很震驚，認為是對他不斷寫作和進步的鼓勵。他在今次比賽中贏得5,000英鎊，其作品將與其餘9位得獎者的作品，一起在網上發布。

詩詞涉獵主題包括移民、歸屬感等，評審Fiona Benson向外媒形容，該詩詞十分有力量，又顯得雄心勃勃。有關得獎作品全詩，可按此瀏覽。

Eric Yip成為該獎項最年輕的得主。（The Poetry Society Twitter圖片）

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責任編輯：黃悅晴

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