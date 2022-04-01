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【瀕危動物】黑臉琵鷺全球數量創新高達6,162隻　香港觀鳥會：有望脫「瀕」

社會 14:17 2022/04/01

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瀕危物種黑臉琵鷺。（資料圖片）

瀕危物種黑臉琵鷺每年冬季都會飛到南方過冬，香港觀鳥會自《黑臉琵鷺全球同步普查》發現，今年全球黑臉琵鷺數量達6,162隻，較去年增加18%。是有紀錄以來最高，亦是首次衝破6,000大關。觀鳥會形容對情況感驚喜，反映全球保育雀鳥棲息地有進步，正與有關方面商討，假如趨勢持續，黑臉琵鷺有望不被列為瀕危物種。

香港觀鳥會自1994年起每年進行《黑臉琵鷺全球同步普查》，今年調查於1月7至9日完成，覆蓋全球多個地區，包括香港和深圳之間的后海灣、中國大陸、日本、台灣等。結果顯示，全球黑臉琵鷺數量達6,162隻，較去年上升18%，增加了940隻，升幅主要來自台灣及日本，兩地各增加22.1%及19.8%。而今年在后海灣棲息的黑臉琵鷺數量為369隻，較往年多33隻，升幅約9.8%。

觀鳥會總監余日東表示，雖然后海灣的數量只有輕微上升，估計與整體數字上升所帶動有關，特別是研究首次在馬來西亞發現黑臉琵鷺的蹤跡，反映黑臉琵鷺數量增多，而要擴大尋覓更多棲息地。

余日東形容，黑臉琵鷺絕種危機按年遞減，有望脫離被列為瀕危物種，觀鳥會正與有關方面商討及評估，有望在2、3年有消息。

香港觀鳥會總監余日東。

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記者：蘇文軒

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