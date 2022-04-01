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【身體響警號】細數圈中藝人患上罕見病　周杰倫林芊妤痛到無法走路

娛樂 16:07 2022/04/01

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圈中藝人的奇難雜症。

李施嬅昨日（3月31日）在社交平台自揭患上眼疾，自我免疫系統出現問題，更令她停工已接近半年，情況令人擔心。其實圈中有不少藝人曾經患上奇難雜症，不惜要停工休息，好好休養，身體才能慢慢康復。

周杰倫 

台灣巨星周杰倫（周董）患有遺傳性「僵直性脊椎炎」，此病是需要長期好好休息，更沒法拿起重物。曾有報道指，周董開演唱會時要吃止痛藥，才能撐得住整場演出，亦試過參加籃球賽時，因病發賽前打針吃藥忍痛上場。而且周董更曾在公開活動中，承認病發時會全身疼痛，最嚴重就連行路都感到困難，睡覺轉身時亦沒有辦法。

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【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪

黃浩然

2014年，黃浩然突然患上「貝塞特氏症」，為一種罕見的免疫系統疾病，會造成潰瘍及各種損傷，有死亡風險，要即時入醫接受治療。

浩然指因休息不夠及壓力過大而造成，更令喉嚨潰爛，當時體重更暴跌10多磅。他又坦言在等候診斷結果期間，心情極為沉重，有感在醫院等死，幸得太太不離不棄，讓他振作抗病。

最終他足足停工休養一年才正式復工，經過該次經歷，不惜減產接劇，更勤做運動，望身心強壯。

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林芊妤

林芊妤（Coffee）於2020年在個人Youtube頻道自爆曾經患上「硬皮症」，Coffee指有段時間曾因負面新聞，導致情緒起伏很大，承受了很大壓力。

半年後，她突然發現小腿後出現一點點白斑，最初以為是皮膚病，因此不以為意，直至白斑數量開始變多才去診所求醫。

但醫生為她診治後，情況未有改善，白斑的位置更開始凹陷，情況甚至蔓延至大腿，終被發現患上「硬皮症」。

由於這個病是一種罕見的疾病，源於自身免疫力在攻擊自己，患者不會感到痛楚，但身體出現硬皮症的地方會慢慢令肌肉萎縮，嚴重的甚至會無法走路。 

及後，Coffee當時按照醫生吩咐，改善生活習慣和情緒，每天開心過活日子，終在2個月後竟出現奇蹟，她發現雙腿凹陷的位置開始恢復，白斑亦慢慢消失了，回復完全正常的狀態。

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官恩娜

官恩娜於2014年出席公開活動拍照時，表情顯得不自然，受訪時更邊哭邊透露右半邊臉部的肌肉麻痺，眨眼都不能，指自己患上貝爾氏麻痹症。

當時她表示要服用高劑量類固醇，用人工淚水，晚上睡覺甚至要用膠紙把右眼貼起來，才能睡覺，心情相當低落，幸好當時男友即是其現在的老公陪她走過人生低谷。

撰文 : TOPick柴犬出動

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