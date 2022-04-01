【發霉廚具】為慳錢長期用發霉竹筷子木砧板 一家四口黃曲霉素中毒全患癌

▲ 為慳錢長期用發霉竹筷子木砧板，一家四口黃曲霉素中毒全患癌。

砧板及筷子是家家戶戶廚房必備用具，在每日的飲食中都需要接觸；但若不留意衛生，則容易滋生毒素，很可能將致癌物質吃下肚。

根據陸媒《北京衛視》報導過的新聞，有一家四口全部身患不同器官癌症至晚期甚至離世。新聞中專家探討後發現，此家庭因長期使用竹質筷子、木質砧板，卻又清洗不乾淨，導致滋生致癌毒素「黃曲霉素」。人體長期在飲食中攝取到此致癌物質，令身體毒素含量嚴重超標，形成癌症。

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黃曲霉素毒性極強

黃曲霉素泛指一些由真菌產生的毒素，它廣泛存在於農作物及食物中。國際癌症研究機構把所有天然存在的黃曲霉毒素列為令人類患癌的物質，其毒性更是砒霜的68倍，氰化鉀的10倍；1毫克已經可以致癌，20毫克份量更可致命。

黃曲霉素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化及腫瘤。也有研究認為黃曲霉毒素對帶有乙型或丙型肝炎病毒的人致癌作用比較明顯；一些動物實驗顯示其可能影響免疫系統和令發育遲緩。

清潔砧板方法

疫情下常在家煮飯，因此廚具的清潔十分重要，避免將黴菌吃下肚。

1. 竹砧板、木砧板：

一般用檸檬、醋擦勻砧板的外表，然後用熱水燙，自然風乾即可。

清潔木砧板後，可以把油抹在砧板上，以形成保護，避免水分滲入，那就沒那麼容易爆裂，也沒那麼容易發霉。

2. 膠砧板：

建議用漂白水或洗潔精清潔

每次用化學物清潔後，一定要用大量清水沖洗，否則會令砧板殘留化學物。

萬記砧板第三代負責人歐家亮指出，木砧板絕不能用洗潔精清洗，因木砧板像吸水海綿，用洗潔精、漂白水洗，下次切東西會連這些物質吃進肚裡。同時，這些化學物會腐蝕砧板的纖維，導致砧板更易發霉。若砧板發霉，他建議丟掉勿用。

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責任編輯：羅嘉欣