【便秘之苦】未能每日排便不等於便秘 醫生拆解辨別便秘6大條件

都市人的不良生活及飲食習慣，不少人都受便秘困擾，也是腸胃科最常見的求診原因之一。排便問題可見於男女老幼，尤其女性較為常見，不少更自小已有相關問題。不少人覺得未能每天排便又或便量稀少，便自覺患上便秘，但事實果真如此？

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從經驗所見，每個人對便秘的定義有很大差異，例如以為未能每日排便或大便狀態有偏差，就是便秘。其實便秘有客觀國際定義，於6項條件中出現2項或以上才算便秘，包括每星期排便少於3次；超過四分一如廁中出現最下列情況：要出盡力去谷便、大便如羊屎般呈硬粒狀、排便後有未清感覺、直腸有阻塞感，以及需用人手方法協助排便。

影響排便的原因眾多，例如患病、藥物、賀爾蒙或內分泌問題等，醫生需詳細問症和檢查，例如探肛、驗血等，有時也會用X光看看有否大便堵塞，亦會因應風險安排大腸鏡等其他檢查，以排除大腸腫瘤等嚴重疾病。少數病人可能需吞服顯影膠囊，透過追蹤膠囊評估腸道蠕動功能是否正常。

單純的便秘大多毋須藥物治療，大多數人只需從生活習慣入手，已有顯著改善，包括每日攝取30克膳食纖維、喝至少2公升水，加上攝取適量油份做潤滑劑，亦要有適量運動刺激腸道蠕動。有些病人反映已經吃很多蔬菜仍然便秘，其實菜葉的纖維量較低，粗硬的菜梗才是高纖之選。纖維亦分水溶性及非水溶性，前者可以軟化大便，後者則可令大便增大成形，刺激腸道蠕動以助排便，因此應視乎便秘情況而攝取合適的纖維。

現時常用的利大便藥物，其實也是循上述3方面發揮作用，例如纖維粉可令大便增量，乳果糖可令大便保留水份而變軟，俗稱「草餅」的番瀉葉則是刺激腸道活動。

在日常診症中，我會盡量避免使用刺激腸道的藥物，縱使這些藥物效果顯著，在坊間亦容易購得，卻不宜當成長期手段，特別是年輕病人，否則可能產生依賴性，變成愈食愈多。有時照大腸鏡會發現病人的腸壁蒙上一層灰黑，正是長期服用此類藥物所產生的黑色素所致，雖然這現象對健康無礙，但仍不建議病人長期依賴該類藥物。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「覺得有便秘 就是有便秘嗎？」

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