【白髮魔女傳】林青霞拍親熱戲只信任張國榮　因忽略好友情緒病而自責

▲ 《白髮魔女傳》是張國榮其中一齣經典作。

張國榮、林青霞在1993年合作的電影《白髮魔女傳》，距今已上映29年，仍被不少粉絲及外國影迷奉為經典，ViuTV一連兩星期會重播《白髮魔女傳》上下集，讓大家重溫哥哥的巨星風采。

《白髮魔女傳》本是武俠小說家梁羽生作品，多年來拍過不少影視版本，至於1993年由于仁泰執導的《白髮魔女傳》，由張國榮演主角卓一航，林青霞演因恨入魔的練霓裳，美指為已過身的大師和田惠美，當年在香港票房約1900萬。

後來影片在外國上映時，意外得到不少好評，更被影評奉為新派動作經典，令導演于仁泰被發掘到荷里活拍片。

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至於大美人林青霞，跟張國榮因合作《東邪西毒》、《射鵰英雄傳之東成西就》成為好友，到二人拍《白髮魔女傳》時，戲中二人有一場水中纏綿激吻，尺度十分大膽。

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于仁泰曾憶述當時拍攝前，希望這場戲要拍得很激情，不要點到即止，張國榮也反問對方是林青霞，能夠那麼大膽嗎？後來導演、攝影師鮑德熹和張國榮一齊跟林青霞討論，哥哥說要投入拍攝，可能會摸到身體其他部位，幸青霞十分信任張國榮，更笑道叫哥哥「不要太大力。」

哥哥名字由來

林青霞亦曾在自己撰文的《雲去雲來》一書中，憶及許多跟張國榮的往事，林青霞和張國榮曾是鄰居，二人平時跟好友常跟好友一起打麻雀，有不少回憶。

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她又提及因拍戲時幕後工作人員都稱呼她「姐姐」，而把張國榮叫「哥哥」，猜想大家都認為二人特別需要被寵愛的，而「哥哥」的稱謂也因此而來。

林青霞又說在拍《東邪西毒》時，曾在張國榮面前痛哭，哥哥摟著她的肩膀說：「我會對你好的。」從那一刻起，二人就成了朋友。

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林青霞和電影人施南生曾在張國榮離世前不久一起去看電影，林青霞當時覺得張國榮似是悶悶不樂，後來才知道好友罹患抑鬱症。

她本來認識一個治療抑鬱症的醫師，但當年因有沙士，那位醫師正住在有疫情的酒店故沒有介紹給哥哥。不久後就聽到張國榮過世的噩耗，林青霞因此常自責，沒有立刻介紹認識的醫生給張國榮。她在書中也提及，自此一直避去哥哥自殺的文華酒店，怕看到好友常留連的長廊，令她更添自責。