【靚太安樂窩】80後夫婦為子女居屋搬私樓　55萬改造653呎舊樓變舒適安樂窩

▲ 女屋主Cathy指在構思設計時，希望以耐看的莫蘭迪色為主調，做出舒服柔和感覺。

一家四口原本居住在長沙灣400呎居屋，隨著子女年齡增長，加上希望一家人可有更大活動空間。因此，女屋主Cathy決定買入美孚新邨一個三房兩廳，面積為653呎的單位。經過半年時間搜集設計資料及裝修，最後僅花55萬成功打造齊集雅觀、實用及個人風格於一身的安樂窩。

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90後女屋主Cathy受訪時分享，自己由財經公關轉為全職媽媽，只因可有更多時間照顧一對子女，故萌生由細屋搬大屋的想法，令小朋友們有更闊落的成長空間及環境。在吸取舊居裝修經歷後，就和丈夫分工合作大改造新居。務求用盡每一寸位置，用色簡單自然為主，傢俱質地亦講求易潔實用。

神隊友好緊要，我老公負責計數間牆做櫃，諗水電冷氣走位，令空間見駛。我負責配搭全屋顏色同家電家品，諗完一齊傾，共同解決問題。唔識就上網睇，諗下點做到自己想要嘅野。

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奇則間隔 全爆大執位

▲ 裝修前為六門歸心格局。(圖片由受訪者提供)

單位原則為六門歸心格局，加上廳細房窄，欠缺實用性亦難以擺放傢俬。Cathy將間隔重新規劃並減少房門數量，以有限空間劃分各自的小天地。如將廚房變書房，方便丈夫在家工作。同時為子女增添擺放電子琴位置和兒童房，更打通房間和騎樓變成巨型開放式廚房，滿足下廚樂。

飯廳廚房合併

原則客飯廳位置狹窄，加上呂字廳格局令屋內採光度不足。因此Cathy將其中一間黑房拆掉並打通騎樓，變成開放式廚房。在改位後，飯廳就能擺放長餐枱及兒童飯桌。另外，在門口櫃頂增設弧形假天花補充光線，整體用色以淡綠色和淺灰色為主，利用設計及燈光佈局營造闊落感覺。

▲ 廚房以英式框設計，配以啞面奶茶色廚櫃及大型工作枱面空間。(圖片由受訪者提供)

主人套房

以奶茶色牆身配啞緻綠色傢俱，並融入簡約輕奢風格元素，營造舒適感覺。主廁連貫同一設計，採用綠白波浪紋牆磚配上同色系水磨石地磚。

書房

由於原則為廚房間隔，改造後增設置頂式書櫃作遮蓋大掣、錶位和冷氣喉之用。採用隔音玻璃門窗設計，既加強飯廳採光，又可增加空間感。

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兒童房

由於小朋友年紀尚幼，所以房間用色明亮開闊，以淡綠色和粉紅色為主，符合他們活潑青春的心性。另外，採用子母床及現成衣櫃，既可預留更大活動空間，亦可方便日後重新規劃房間。

工程詳情：

裝修時間：3.5-4個月

裝修費用約 55萬，當中包括項目：全屋清拆、泥水水電工程、油漆工程、木門、櫥櫃傢俬訂造及安裝。

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