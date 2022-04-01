【學生貸款】學生免息延遲償還貸款安排延長兩年　合資格還款人將收通知書

▲ 港府延長為學生貸款還款人，提供免息延遲償還貸款安排。（資料圖片）

港府於第二輪｢防疫抗疫基金｣下，為學生貸款還款人提供的免息延遲償還貸款安排。立法會財務委員會早前批准延長有關安排，由今日（1日）開始，為期兩年。

在職家庭及學生資助處表示，在延長安排下，所有已開始償還貸款的學生貸款人，及將於今日起至2024年3月31日期間畢業、或開始償還學生貸款的新帳戶還款人，均可受惠於延長免息延遲還款安排。學資處於3月開始已分批向合資格的學生貸款還款人發出通知書，通知他們有關延長免息延遲還款安排的詳情。

學資處又表示，在延長的暫緩期間，合資格的還款人無須償還應繳的本金及利息，貸款在延長的暫緩期內不會計算利息，他們的還款期亦會相應延長最多兩年，免入息審查貸款的還款人亦無須繳付每年180元的行政費。還款人可選擇不延遲還款，並按原有的還款表如期還款，包括應繳的本金和利息，他們須在通知書發出日起計的4個星期內，回覆學資處。

更多有關免息延遲償還貸款安排，可到在職家庭及學生資助處網站瀏覽。

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責任編輯：黃悅晴