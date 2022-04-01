  • 21°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學生貸款】學生免息延遲償還貸款安排延長兩年　合資格還款人將收通知書

社會 14:00 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

港府延長為學生貸款還款人，提供免息延遲償還貸款安排。（資料圖片）

港府於第二輪｢防疫抗疫基金｣下，為學生貸款還款人提供的免息延遲償還貸款安排。立法會財務委員會早前批准延長有關安排，由今日（1日）開始，為期兩年。

在職家庭及學生資助處表示，在延長安排下，所有已開始償還貸款的學生貸款人，及將於今日起至2024年3月31日期間畢業、或開始償還學生貸款的新帳戶還款人，均可受惠於延長免息延遲還款安排。學資處於3月開始已分批向合資格的學生貸款還款人發出通知書，通知他們有關延長免息延遲還款安排的詳情。

學資處又表示，在延長的暫緩期間，合資格的還款人無須償還應繳的本金及利息，貸款在延長的暫緩期內不會計算利息，他們的還款期亦會相應延長最多兩年，免入息審查貸款的還款人亦無須繳付每年180元的行政費。還款人可選擇不延遲還款，並按原有的還款表如期還款，包括應繳的本金和利息，他們須在通知書發出日起計的4個星期內，回覆學資處。

更多有關免息延遲償還貸款安排，可到在職家庭及學生資助處網站瀏覽。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【瀕危動物】黑臉琵鷺全球數量創新高達6,162隻　香港觀鳥會：有望脫「瀕」
今日 14:17
【瀕危動物】黑臉琵鷺全球數量創新高達6,162隻　香港觀鳥會：有望脫「瀕」
【暴動判刑】涉2019年國慶日黃大仙暴動案　3年輕男女罪成判教導所
今日 13:28
【暴動判刑】涉2019年國慶日黃大仙暴動案　3年輕男女罪成判教導所
【揚威國際】劍橋大學19歲香港學生奪英國國家詩詞比賽冠軍　成歷來最年輕得主
今日 13:37
【揚威國際】劍橋大學19歲香港學生奪英國國家詩詞比賽冠軍　成歷來最年輕得主

你可能感興趣

【瀕危動物】黑臉琵鷺全球數量創新高達6,162隻　香港觀鳥會：有望脫「瀕」
今日 14:17
【瀕危動物】黑臉琵鷺全球數量創新高達6,162隻　香港觀鳥會：有望脫「瀕」
【暴動判刑】涉2019年國慶日黃大仙暴動案　3年輕男女罪成判教導所
今日 13:28
【暴動判刑】涉2019年國慶日黃大仙暴動案　3年輕男女罪成判教導所
【揚威國際】劍橋大學19歲香港學生奪英國國家詩詞比賽冠軍　成歷來最年輕得主
今日 13:37
【揚威國際】劍橋大學19歲香港學生奪英國國家詩詞比賽冠軍　成歷來最年輕得主
學生貸款 香港 立法會

最高瀏覽

【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
18:30 2022/03/31
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情
17:29 2022/03/31
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情