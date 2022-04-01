【金宵大廈2】蘇皓兒犧牲靚樣扮爛面　伍詠薇演繹神經質媽媽網民直呼心寒

▲ 《金宵大廈2》發布單元《雙魚》及《仿客》預告片。

TVB劇集《金宵大廈2》下周一首播，相隔3年後推出續集，除了原來人班馬的陳山聰、李施嬅、趙希洛、張彥博演出，還有新加盟的伍詠薇、蘇皓兒、趙頌茹、胡鴻鈞、連詩雅等。

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窒息母愛

今日（4月1日）TVB官方Facebook發布《金宵大廈2》其中兩個單元《雙魚》及《仿客》的預告片。

由伍詠薇及蘇皓兒合演的第二個單元《雙魚》，兩人飾演母女，伍詠薇演繹神經質媽媽，詭異演技令人心寒！伍詠薇為女兒蘇皓兒洗澡的詭異海報早前被公開，當時已有不少網民對於伍詠薇「復出」拍劇表示大感期待，劇集未播出已著她多出產作品。

而作為宅男女神蘇皓兒今次犧牲靚樣，化上爛面特技妝容，更以楚楚可憐的聲線向恐怖母親說：「我以後唔敢喇...」看到一班宅男心癢不已。

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不速「仿客」

而同樣講母愛的第六個單元《仿客》，由趙頌茹與小演員熊倬樂主演。

該單元海報早已曝光，趙頌茹被鬼手搭膊頭夠晒毛骨悚然，網民大呼驚嚇挑戰電視尺度。「召喚黑暗，易請難送」，究竟趙頌茹如何為兒子請走不速仿客？

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