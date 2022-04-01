【語言發展】把握1歲半至2歲黃金期多說話　研究證有效提高語言能力影響智商

▲ 有研究指在幼兒1歲半至2歲期間多與孩子說話，可以提高他們的語言能力。

當幼兒慢慢開始說話，他們說出的每一個字，父母都覺得值得記錄下來。只是孩子遲遲未學懂說話，家長就擔心會否出問題。有台灣兒科醫生分享研究指，在幼兒1歲半至2歲期間多與孩子說話，可以提高他們的語言能力，甚至影響智商。

台灣兒科醫生巫漢盟育有一對子女，近日他於facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，曾擔心細女的語言發展，因為當時剛滿1歲半的女兒只會叫「爸爸」、「媽媽」。不過，現在女兒將近1歲8個月，卻突然語言大爆發，單字量激增。

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多與孩子講話兼親子共讀

很多父母向巫醫生詢問，「1歲半的孩子都不會講話，是否有語言發展遲緩呢？」他作出評估後，一般會先鼓勵父母多跟孩子講話，講故事書、講繪本、親子共讀，因幼兒透過模仿學習說話，增加他們的語言刺激，他們才能進一步說出字句。

巫醫生指出有研究顯示，在幼兒18至24個月大期間，若照顧者能給予孩子豐富的語言經驗，例如多和孩子講話及聊天，不僅可以提高幼兒的語言能力，還能影響孩子在9至13歲時的智商分數和語言測驗分數。他提及如幼兒2歲還不會說話，就要找醫生評估，並建議︰

除了和孩子講話之外，透過大量的親子共讀，可以讓孩子學到更多的詞彙，同時也能增加親子感情。

語言發展遲緩7大特徵

養和醫院高級言語治療師徐敏儀曾在TOPick撰文表示，如果發現子女到某個年齡仍無法準確理解別人的說話、難以表達自己的想法、詞彙欠奉，又或4歲後仍經常咬字不清，宜及早諮詢醫生及言語治療師意見，以作跟進。家長應特別留意以下7項語言發展遲緩特徵︰

不願與他人有眼神接觸

對說話及聲音不感興趣或沒反應

無意模仿他人說話

1歲半或以後，仍無法掌握10個單字或詞語

2歲半或以後，仍不懂使用雙詞句

3歲後尚未能組織簡單句子，形容詞貧乏

在理解與表達上遜於同齡兒童，例如不明白問題、不能按指示行動、詞不達意、欠缺詞彙、句子簡單或重複、無法敍事等

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責任編輯︰王明芳