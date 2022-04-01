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【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子　袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢

娛樂 15:38 2022/04/01

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選港姐入行的袁嘉敏（Candy）向來生活富貴，不時在社交網分享悠閒的生活點滴，此外嘉敏又曾月租4萬元的半山豪宅，生活十分富泰，難怪她屢傳被富豪包養。

網上炮轟鍾培生父子 

今天（4月1日）Candy忽然在社交網上載多張照片，指名道姓炮轟鍾培生父子，以英文留言大罵：「我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人絕對是個人渣，太可怕了。」

從她上載的相片中，除轉發了鍾培生為爸爸慶生的一家三口慶生合照，Candy更疑似公開鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅，及一個印有「鍾」字利是封。

袁嘉敏再繼續發文指，自己嘗試理解人的的善良，努力成為一個願意傾聽及在朋友有需要的時候伸出緩手的人。

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疑似被包養？

不過袁嘉敏說：「有時人們的自私、膚淺和扭曲，真令人失望，在鍾家的這一年，真是一場噩夢。」 

隨後，她又分享疑似是鍾培生家中的天台，表示：「謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。也許我前世欠了你們兩個。我們不會再聊天，因為我太善良了。」

帖文一出，隨引起不少網民熱議，更有人疑惑指是否Candy特意在愚人節作弄別人而已？

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鍾培生心情不受影響

此事爆出後，鍾培生接受媒體查詢此事時，他表示自己在「了解中」。隨後，他又在社交網大晒與好友吃飯照，似乎心情沒有受事件影響。

至於鍾培生的「死敵」林作在個人社交平台表示，將討論此事，似乎又準備發功。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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