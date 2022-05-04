三大條件挑選益生菌 改善腸道生態 從內到外增加免疫力

益生菌可改善失衡的腸道微生態，有助提升免疫力，是日常健康管理不可忽略的重要元素。中大醫學院一個研究更發現，如腸道菌叢回復平衡狀態，能有效避免患上新冠肺炎後遺症。¹ 不過市面產品眾多，菌種功效各異，今次就同大家分享益生菌入手三大要點，方便大家挑選適合自己體質的補充劑。



改善腸道生態 從內到外增加免疫力

人體近七成免疫細胞集中在腸道，腸道狀態與免疫力和健康息息相關，如腸道微生態失衡，好可能會引發各種健康問題。中大醫學院一項研究便發現，相比普通人，新冠肺炎後遺症患者的腸道微生態有明顯的失衡現象：好菌較少，惡菌較多，是患上後遺症的主因。

▲ 人體近7成免疫細胞集中在腸道，透過調節腸道內的細菌，可改善免疫力，更可減少患上新冠肺炎後遺症的機會。

挑選益生菌 「吃對」比「吃多」更重要

益生菌近年大熱，正正因為能改善腸道微生態失衡的問題，提升人體整體健康。不過益生菌菌株種類繁多，功效各異，坊間部分產品標榜內含十數個菌種，令很多消費者都誤以為數目愈多愈好。其實菌種數目與功效不一定成正比，反而要在入手前留意菌種是否具備以下條件：

與其藥石亂投，挑選適合個人體質與飲食習慣的配方，更能針對不同人士的需要。

有科學認證的專利菌株都經過嚴謹篩選和研究，功效獲實證支持。

證實能通過包括胃酸等人體環境、活著抵達腸道的菌種，才能真正發揮功效。

應對不同體質 更方便家庭

▲ 挑選益生菌時，應考慮產品能否針對使用者的體質和需要，例如皮膚敏感或腸道敏感。

市面上大部分益生菌產品只集中改善腸胃或消化系統問題，但不用擔心，坊間也有其他選擇。像萬寧推出的自家品牌益生菌系列，就有一系列對應年齡、性別，甚至是腸道過敏或皮膚過敏等常見的都市人體質問題的益生菌配方，應付不同需要，亦方便作為一家人的日常補充劑。配方中的菌株均經過科研、臨床研究和專利認證，並證實能活著直達腸道，而且產品全部在GMP認證的歐洲廠房製造，信譽和品質有保證。另外製造過程亦無添加酵母、小麥、麩質、防腐劑或人造香料，方便過敏人士使用。以下就為你介紹幾款針對不同體質的產品：

▲ 萬寧推出的自家品牌益生菌系列，設計了一系列應對年齡、性別，甚至是腸道過敏或皮膚過敏等常見的都市人體質問題的益生菌配方。

平衡腸道微生態 提升腸道健康及免疫力

▲ Mannings萬寧益生菌加強免疫配方膠囊（西班牙製造）

這個配方主要針對成人體質，使用經臨床驗證，源自天然的有機菌株，集中平衡腸道微生態，改善腸道健康及免疫力。產品中還加入了維他命B和C，有助提升能量，舒緩疲勞，保持活力，可謂打工仔和父母必備之選。

腸敏感人士必備

▲ Mannings萬寧益生菌腸敏配方膠囊（西班牙製造）

現代人生活壓力大，不少人都被腸敏感問題困擾。此配方嚴選三重專利菌株，能平衡敏感腸道內的微生態，提升免疫力，改善腸道不適、肚脹、肚氣及排便不順等問題，更適合素食人士使用。

幫你應對敏感膚質

▲ Mannings萬寧益生菌敏膚配方膠囊（西班牙製造）

要針對都市人需要，又怎能不提皮膚健康問題？敏感皮膚當然與都市致敏源增加或長時間佩戴口罩有關，但亦跟人體免疫系統息息相關。這款產品嚴選有助維持膚質健康的專利菌株，改善腸道生態平衡，改善免疫力，從內維持皮膚健康，才能幫肌膚打好根基。素食人士亦可使用。

為女性私密處加護

▲ Mannings萬寧益生菌女士配方膠囊（意大利製造）

不說不知道，原來平衡腸道生態，也可以幫助女性維持私密處的健康。這個配方嚴選了針對以上問題的雙重專利菌株及微膠囊技術，還特別加入小紅莓精華萃取及維他命C，有助減少細菌黏附，維持尿道及免疫力健康。產品更不含乳糖，適合乳糖不耐症人士。

鞏固腸胃健康

▲ Mannings萬寧100億活性益生菌膠囊（西班牙製造）

如果未你至於有「腸易激綜合症」的腸敏感問題，又想改善因生活習慣或工作壓力導致的腸道不適、肚脹、肚氣或排便不順，可選用這款集中鞏固腸胃健康的配方，每日1粒，即可改善問題。此配方同時適合素食人士服用。

鞏固2歲以上小孩腸道健康

▲ Mannings萬寧兒童活性益生菌粉包（歐洲原裝進口）

小孩與成人體質始終有別，這個配方則完全針對兩歲以上孩童腸道需要，透過臨床科研菌株，強化腸道微生態，提升免疫力之餘，亦可改善兒童經常出現的腸道不適、肚脹、肚氣和排便不順。加上產品製作成粉劑，解決小孩不喜歡吃藥的問題，且不含乳糖成份，讓家長更安心。

以上產品可以在萬寧門市或網店（https://bit.ly/3Mmh9ja）選購。

¹ www.med.cuhk.edu.hk/tc/press-releases/cu-medicine-study-shows-distinct-gut-microbial-profile-associated-with-long-covid

（資料由客戶提供）