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【愚人節】交通玩笑逐個睇　林村河水上巴士創意足

社會 15:21 2022/04/01

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今日（1日）正值愚人節，網上出現不少異想天開的玩笑。（大埔交通Facebook圖片）

今日是4月1日愚人節，不同公共交通營辦商和交通專業，都在Facebook和乘客開個玩笑，例如港鐵speed dating、大埔河渡輪，均希望博乘客一笑。

港鐵（原文）：

港鐵Facebook開玩笑指，將會推出一日限定愚人節活動，在港鐵車廂大辦「Speed Dating」。

九巴（原文）：

九巴則趕上潮流，表示要推出NFT和元宇宙產品

新巴城巴（原文）：

新巴城巴就表示會推出「城市貨運」服務，不過有網民就認為，有新巴城巴「缺水」的情況下，奇招開源不失為好方法。

大埔交通（原文）：

有Facebook交通群組就乘機一訴大埔「塞車」之苦，雖然林村河斷無可能設水上巴士，但仍有網民大呼夢想成真。

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責任編輯：陳梓蔚

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