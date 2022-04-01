【第五波疫情】今日新增5,823宗確診　第五波累計逾115萬宗個案【不斷更新】

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

衞生防護中心公布，今日新增5823宗確診個案、其中2743宗為核酸檢測陽性個案，3080宗是快速檢測陽性個案，另有3宗輸入個案。第五波累計逾115萬宗確診。

【16:35】

公立醫院再呈報多116宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案共7732宗。【詳情即看：下一頁】

【16：30】

今日新增的2743宗核酸檢測確診個案中，有361宗由醫院管理局確診、有489宗由公共衞生化驗所確診，其餘1893由私人化驗所或者其他化驗所確診。

公共衞生化驗所亦化驗1135宗個案，沒有人檢出帶L452R、有1129宗疑似帶Omicron；另有6宗未能進行基因排序。

3宗輸入個案。

最新熱門影片：【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰